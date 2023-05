Mỹ hối thúc WHO mời Đài Loan dự họp

Kể từ năm 2017, Trung Quốc ngăn Đài Loan dự cuộc họp thường niên của WHO (Ảnh: Getty).

"Mời Đài Loan làm quan sát viên sẽ thể hiện cam kết của WHO về cách tiếp cận toàn diện sức khỏe cho tất cả trong hợp tác y tế quốc tế", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 9/5 kêu gọi.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, sự ủng hộ này của Washington vẫn tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Mỹ cũng từng kêu gọi đưa Đài Loan trở thành thành viên của WHO.

Chính quyền đảo Đài Loan cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ, đồng thời cho rằng việc cô lập hòn đảo sẽ gây tổn hại cho hợp tác y tế toàn cầu.

Trước đây, Đài Loan từng giữ tư cách quan sát viên tại Hội nghị y tế thế giới (cơ quan ra quyết định của WHO) giai đoạn 2009-2016. Tuy nhiên, gần đây Đài Loan bị loại khỏi nhiều cơ quan quốc tế gồm WHO và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Điều này được cho là do áp lực ngoại giao của Trung Quốc.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẽ thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng biện pháp quân sự. Kể từ năm 2017, Bắc Kinh bắt đầu ngăn chặn Đài Loan tham gia cuộc họp thường niên của WHO.