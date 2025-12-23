Mỹ hé lộ tàu chiến lớp Trump trong "Hạm đội Vàng"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh hình ảnh mô phỏng chiến hạm lớp Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hải quân Mỹ sẽ đóng một thiết giáp hạm mới thuộc lớp Trump, trong khuôn khổ nỗ lực của Nhà Trắng nhằm hiện đại hóa hạm đội.

Một tấm áp phích trưng bày tại sự kiện ở khu dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump cho thấy bản vẽ mô phỏng một chiến hạm có thiết kế bóng bẩy, được đặt tên là USS Defiant, đang rẽ sóng trong làn nước động, với một tia laser bắn ra từ boong tàu và khói bốc lên từ mục tiêu ở phía sau.

Một áp phích khác cho thấy hình ảnh con tàu đang chạy ngang Tượng Nữ thần Tự do.

Hình ảnh về con tàu (Ảnh: Reuters).

“Một số tàu đã cũ kỹ, lỗi thời, và chúng tôi sẽ đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Hải quân Mỹ sẽ dẫn dắt việc thiết kế các con tàu này cùng với tôi, bởi vì tôi là một người rất coi trọng thẩm mỹ", ông Trump nói.

Hải quân Mỹ cũng đang theo đuổi một dự án khinh hạm mới dựa trên tàu tuần duyên lớp Legend, trong nỗ lực củng cố lực lượng tàu mặt nước hiện chỉ bằng khoảng 1/3 so với nhu cầu của quân chủng, theo thông báo ngày 19/12.

Những con tàu mới là một phần trong kế hoạch “Hạm đội Vàng” của ông Trump nhằm hồi sinh ngành đóng tàu Mỹ và khắc phục tình trạng thiếu hụt các tàu cỡ nhỏ, trong bối cảnh Trung Quốc chiếm khoảng 53% hoạt động đóng tàu toàn cầu.

Theo một đánh giá gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Mỹ chỉ đóng 0,1% số tàu trên thế giới.

Mỹ đã không đóng thiết giáp hạm kể từ thập niên 1940, thay vào đó lựa chọn tàu sân bay, các tàu khu trục nhỏ hơn và những tàu khác được trang bị tên lửa tầm xa thay vì pháo hạng nặng.

Ông Trump cho biết Hải quân sẽ khởi đầu với 2 chiếc và đặt mục tiêu đóng tối đa 25 chiếc.

Tuy nhiên, việc sản xuất có thể gặp thách thức. Nỗ lực đầu tiên của ông Trump nhằm đóng một lớp khinh hạm mới trong nhiệm kỳ tổng thống trước đã kết thúc bằng một chương trình bị chậm tiến độ và vượt ngân sách.

Kế hoạch ban đầu là đóng 20 tàu, nhưng chi phí phình to và chậm trễ sản xuất đã buộc chương trình phải cắt giảm mạnh kế hoạch.

Ông Trump trước đó cũng đã gắn tên mình với một hệ thống vũ khí mới khác là máy bay tàng hình F-47, ám chỉ vị trí của ông với tư cách là Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ông cũng đặt tên mình cho Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tưởng niệm Donald J. Trump và John F. Kennedy, cũng như Viện Hòa bình Donald J. Trump.

“Điều tôi học được là không chỉ ý tưởng của Tổng thống là một ý tưởng hay, mà đó còn là điều Hải quân vô cùng cần và hiện đã có yêu cầu chính thức”, Bộ trưởng Hải quân John Phelan phát biểu tại Mar-a-Lago.

“Thiết giáp hạm tương lai lớp Trump, USS Defiant, sẽ là chiến hạm lớn nhất, nguy hiểm nhất, linh hoạt nhất và cũng đẹp nhất trên tất cả các đại dương trên thế giới", ông nói.

Tình trạng ngành đóng tàu của Mỹ hiện tụt hậu rất xa so với tốc độ sản xuất của Trung Quốc, và chính quyền ông Trump đang ưu tiên đầu tư vào ngành này để thu hẹp khoảng cách sản lượng.

Đầu năm 2025, ông Trump đã thành lập Văn phòng Đóng tàu mới, với kế hoạch đưa ra các ưu đãi thuế nhằm thu hút doanh nghiệp quay lại Mỹ.

Các tàu lớp Trump sẽ thay thế các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, vốn vẫn còn khoảng 4 thập kỷ trong vòng đời phục vụ và được trang bị Hệ thống tác chiến Aegis cung cấp năng lực phòng thủ tên lửa.