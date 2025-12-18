Nữ tỷ phú sẵn sàng góp 250 triệu USD nếu Tổng thống Trump tái tranh cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nữ tỷ phú Miriam Adelson (Ảnh: AFP).

Theo Fortune, nữ tỷ phú Miriam Adelson đã đưa ra cam kết này khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón ở Nhà Trắng hồi đầu tuần dù Tu chính án thứ 22 của hiến pháp Mỹ không cho phép tổng thống giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump đã ca ngợi người chồng quá cố của bà Miriam, tỷ phú Sheldon Adelson, người cũng là một nhà tài trợ lớn cho đảng Cộng hòa.

“Ông Sheldon là một người tuyệt vời, và mỗi khi ông ấy đến Nhà Trắng thì không ai quyết liệt hơn Sheldon”, ông Trump nói.

Ông Trump kể lại rằng ông SheldonAdelson thường thúc giục được gặp ông tại Nhà Trắng, và “ông ấy luôn nói chỉ 10 phút, nhưng cuối cùng lại kéo dài khoảng một tiếng rưỡi; và điều ông ấy làm là đấu tranh cho Israel… Ông ấy chỉ muốn chăm lo cho Israel”.

Trong bài phát biểu tại sự kiện hồi đầu tuần, Tổng thống Trump nói: “Nếu quay lại 10, 12 hay 15 năm trước, lực lượng vận động hành lang mạnh nhất ở Washington là cộng đồng Do Thái. Đó là Israel”.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump và một số người ủng hộ nổi bật đã thúc đẩy ý tưởng ông tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp giới hạn nhiệm kỳ được quy định trong hiến pháp. Cửa hàng trực tuyến của Tập đoàn Trump Organization đã bắt đầu bán mũ có dòng chữ “Trump 2028” từ tháng 4 năm nay.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo đảng Cộng hòa, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng ông Trump chỉ đang nói đùa và hoàn toàn hiểu rằng ông không thể tái tranh cử. Cuối tháng 10, ngay cả ông Trump cũng thừa nhận rằng hiến pháp “rất rõ ràng”, đồng thời nói thêm: “Tôi không được phép tranh cử nữa, thật đáng tiếc”.

Ông Trump sau đó nhấn mạnh đảng Cộng hòa có “rất nhiều người xuất sắc” có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2028.

Theo ước tính, tổng tài sản của tỷ phú Miriam Adelson hiện vào khoảng 41,6 tỷ USD, khiến bà trở thành người giàu thứ 42 thế giới theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của tạp chí Forbes.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Adelson đã đóng góp tổng cộng 111 triệu USD cho các quỹ ủng hộ ông Trump, qua đó trở thành nhà tài trợ tài chính lớn thứ hai cho chiến dịch tranh cử của ông.