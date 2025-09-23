Mỹ gửi thông điệp rắn tới Nga sau cáo buộc Moscow xâm phạm không phận NATO

Đại sứ mới của Mỹ tại Liên hợp quốc, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an vào ngày 22/9 để thảo luận về cáo buộc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận NATO (Ảnh: Getty).

"Như chúng tôi đã nói cách đây 9 ngày, Mỹ sát cánh cùng các đồng minh NATO của chúng tôi trước những vụ xâm phạm không phận này", Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz phát biểu hôm 22/9 trong một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ máy bay chiến đấu Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận NATO gần đây.

"Tôi muốn nhân cơ hội đầu tiên này để nhắc lại và nhấn mạnh: Mỹ và các đồng minh của chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO", ông Waltz gửi thông điệp tới Nga.

Estonia - quốc gia Baltic và là thành viên NATO - trước đó cáo buộc 3 máy bay chiến đấu của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky khẳng định máy bay chiến đấu Nga chưa bao giờ xâm phạm không phận Estonia.

"Các nước láng giềng của chúng tôi giờ đây cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ xâm phạm không phận Estonia. Không có bằng chứng nào cho vụ việc này ngoài tâm lý bài Nga từ Tallinn", ông Polyansky phát biểu.

Trong khi đó Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, người đại diện cho Estonia tại cuộc họp, khẳng định Tallinn sở hữu "bằng chứng xác thực" về cáo buộc xâm phạm không phận, đồng thời chứng minh những gì ông tuyên bố là dữ liệu radar cho thấy quỹ đạo hoạt động của các máy bay chiến đấu Nga.

Theo Phó Đại sứ Polyansky, máy bay chiến đấu của Nga thực hiện chuyến bay theo kế hoạch và "không đi chệch khỏi lộ trình đã thỏa thuận, cũng không xâm phạm không phận Estonia" khi bay qua "vùng biển trung lập của Biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3km".

Nhà ngoại giao Nga cho biết Estonia có thể tự mình xác minh những thông tin trên, nhưng họ lại không làm như vậy. Theo ông, mục tiêu của Estonia là kích động căng thẳng và cáo buộc Nga khiêu khích bất chấp mọi sự thật.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng phủ nhận cáo buộc xâm phạm không phận, nói rằng các máy bay của Nga đã bay qua vùng biển trung lập trên Biển Baltic "và không vi phạm không phận Estonia".

Sau vụ việc, Tallinn đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp với các thành viên NATO khác theo Điều 4 của hiệp ước liên minh, khiến một số thành viên khác trong khối cũng chỉ trích Nga.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi Ba Lan, một nước thành viên NATO, cáo buộc Nga đưa ít nhất 19 UAV vào không phận nước này, nhưng Moscow đã phủ nhận cáo buộc này. NATO đã đáp trả bằng cách tăng cường tuần tra trên không ở Ba Lan.

Ba Lan tuần trước cũng cáo buộc 2 máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm vùng an toàn của giàn khoan Petrobaltic trên biển Baltic.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 22/9 tuyên bố nước này sẽ bắn hạ các vật thể xâm phạm không phận và gây ra mối đe dọa, nhưng sẽ thận trọng hơn đối với các tình huống chưa rõ ràng.

Thủ tướng Tusk cho biết ông cũng cần phải chắc chắn rằng Ba Lan sẽ không đơn độc nếu xung đột bắt đầu leo ​​thang.