Các nước NATO đồng loạt gửi thông điệp cứng rắn tới Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói với hãng truyền thông ERR của Estonia vào ngày 20/9 rằng, phản ứng của NATO trước hành động leo thang căng thẳng mới nhất của Nga cho thấy liên minh này sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

"Hôm thứ Sáu (19/9), chúng tôi đã thấy NATO hoạt động rất hiệu quả, thậm chí đến mức nếu chúng tôi thực sự buộc phải sử dụng biện pháp cuối cùng, tức là sử dụng vũ lực, thì họ cũng đã sẵn sàng cho việc đó", ông Pevkur nói.

Ông Pevkur cho biết các hành động của Nga nhằm mục đích chuyển hướng sự chú ý của phương Tây khỏi Ukraine.

"Đây chính xác là điều Nga muốn - chuyển hướng sự chú ý của chúng ta khỏi việc hỗ trợ Ukraine. Đó là mục tiêu chính đằng sau những hành động khiêu khích kiểu này”, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia nhấn mạnh.

Tổng thống Séc Petr Pavel ngày 20/9 cũng kêu gọi NATO duy trì đoàn kết và phản ứng quyết liệt trước các hành động của Nga.

"Trong thời điểm này, chúng ta phải hành động kiên quyết, và nếu xảy ra vi phạm, chúng ta phải đáp trả tương ứng, kể cả bằng quân sự”, Tổng thống Pavel tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Czech Television.

"Những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây ở Ba Lan và Estonia, và những gì đã xảy ra ở Ukraine trong 4 năm qua, đều khiến tất cả chúng ta lo ngại, bởi vì nếu chúng ta không duy trì đoàn kết, sớm muộn gì điều đó cũng sẽ xảy ra với chúng ta", nhà lãnh đạo Séc, một nước thành viên NATO, nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovile Sakaliene cũng nêu đề xuất về việc bắn hạ các máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới NATO, sau các vụ việc gây căng thẳng gần đây liên quan tới cáo buộc máy bay Moscow xâm phạm không phận.

Estonia cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận của nước này khoảng 12 phút hôm 19/9. Estonia cáo buộc các máy bay của Nga đã vi phạm không phận Estonia 4 lần kể từ đầu năm và coi điều này là "không thể chấp nhận được".

Thủ tướng Estonia Kristen Michal sau đó thông báo nước này đang yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước NATO, cho phép các quốc gia thành viên của liên minh thảo luận với đồng minh nếu an ninh của họ bị đe dọa.

Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết liên minh “đã phản ứng ngay lập tức và chặn các máy bay Nga”, đồng thời nhấn mạnh vụ việc cho thấy khả năng ứng phó của NATO.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc các tiêm kích MiG-31 của nước này xâm nhập không phận Estonia, một quốc gia NATO.

Vụ việc trên xảy ra không lâu sau khi 2 quốc gia NATO khác là Ba Lan và Romania cũng cáo buộc các máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận.

Ba Lan xác nhận khi đó đã bắn hạ máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận, đánh dấu lần đầu tiên một thành viên NATO trực tiếp tấn công tài sản quân sự của Nga trên lãnh thổ của mình kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.

Tuy nhiên, Nga cũng bác bỏ cáo buộc trên. Moscow cho biết chính quyền Ba Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc UAV bị cho là xâm phạm không phận.