Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

Tàu đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Iran nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các biện pháp hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này sau khi Mỹ tuyên bố động thái đó sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran ngày 18/4 tuyên bố “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được trả về trạng thái trước đây… dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran”.

Quân đội Iran cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz chừng nào lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher ngày 17/4 cảnh báo Iran sẽ một lần nữa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa các cảng của nước này.

"Nếu lệnh phong tỏa vẫn tiếp diễn, eo biển Hormuz sẽ không thể tiếp tục mở cửa", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết việc lưu thông qua tuyến đường thủy này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép từ phía Iran.

Ông Ghalibaf nói thêm rằng việc eo biển đóng hay mở và các quy định quản lý nó "sẽ do tình hình thực địa quyết định, chứ không phải do mạng xã hội".

Ông cũng chỉ trích những bình luận trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong các bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói Iran “đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa, sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa”.

Quyết định đóng cửa eo biển Hormuz trở lại được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz “mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại đi qua trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran".

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết nước này đã đặt ra 3 điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Thứ nhất, tàu thuyền chỉ được phép chở hàng thương mại, không được chở binh sĩ. Tàu thuyền và hàng hóa không được liên quan đến các quốc gia đối thủ của Iran.

Thứ hai, tàu thuyền phải đi qua tuyến đường do Iran chỉ định.

Thứ ba, việc đi qua eo biển Hormuz phải được phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tehran cảnh báo Mỹ, bất kỳ sự thất hứa nào đối với các cam kết cũng sẽ phải đối mặt với những “hậu quả nặng nề”.

Động thái của Iran diễn ra sau khi ông Trump nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran “hoàn toàn không liên quan đến Li Băng, và Mỹ sẽ làm việc riêng với Li Băng, xử lý tình hình Hezbollah một cách thích hợp”. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa hàng hải với Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết.

Sau khi Ngoại trưởng Iran thông báo mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump đã hoan nghênh động thái này. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran “vẫn sẽ được duy trì cho đến khi thỏa thuận của Mỹ với Iran hoàn tất 100%”.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4 nhằm gây sức ép lên Tehran.