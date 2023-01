Mỹ, Đức xác nhận sẽ cấp xe chiến đấu hạng nặng cho Ukraine

Một xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ (Ảnh: Getty).

Theo Guardian, trong thông cáo chung của Nhà Trắng và Văn phòng thủ tướng Đức, Mỹ và Đức đồng ý cung cấp các xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine.

"Mỹ dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine các xe chiến đấu bộ binh Bradley, và Đức dự định chuyển cho Ukraine xe chiến đấu Marder", thông cáo nêu rõ.

Washington và Berlin sẽ giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành Marder và Bradley, nhưng hiện chưa rõ Kiev sẽ được bàn giao bao nhiêu xe và vào thời điểm nào.

Ngoài các xe chiến đấu này, Đức sẽ gửi cho Ukraine một hệ thống phòng không Patriot. Tháng trước, Mỹ cũng thông báo hỗ trợ một hệ thống này.

Ukraine nhiều lần cho biết, nước này cần 600-700 xe chiến đấu bộ binh và 300 xe tăng từ phương Tây để giúp xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ và các đồng minh vẫn từ chối cấp xe tăng theo chuẩn NATO do lo ngại Nga sẽ coi đây là động thái leo thang căng thẳng, đối đầu trực tiếp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, không có lý do gì để các đối tác phương Tây phải e ngại cung cấp xe tăng cho Kiev ở thời điểm hiện tại. "Chúng tôi sẽ nhận được nhiều xe bọc thép hơn, bao gồm cả xe tăng bánh lốp do Pháp sản xuất. Điều này gửi một tín hiệu rõ ràng tới tất cả các đối tác của chúng tôi rằng: Không có lý do hợp lý nào để giải thích tại sao xe tăng phương Tây vẫn chưa được cung cấp cho Ukraine", ông Zelensky nói.

Mặc dù vậy, việc Đức, Mỹ đồng ý chuyển xe chiến đấu bộ binh và trước đó Pháp cam kết viện trợ xe tăng bánh lốp hạng nhẹ cho Ukraine là một bước ngoặt đáng kể trong chính sách của các nước phương Tây.