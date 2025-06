Mỹ đóng cửa đại sứ quán, ngừng hỗ trợ sơ tán công dân khỏi Israel

Tòa nhà đổ nát sau cuộc không kích của Iran vào Tel Aviv, Israel ngày 16/6 (Ảnh: Reuters).

"Do tình hình an ninh hiện tại và xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran, Đại sứ quán Mỹ đã chỉ đạo tất cả nhân viên chính phủ Mỹ và các thành viên gia đình của họ tiếp tục trú ẩn ở trong và gần nơi cư trú của họ cho đến khi có thông báo mới", cảnh báo an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Thông báo lưu ý rằng hiện tại Washington không thể cung cấp hỗ trợ sơ tán cho công dân Mỹ, khuyến cáo những người muốn rời khỏi Israel nên cân nhắc các tuyến đường thay thế qua các cửa khẩu biên giới với Ai Cập và Jordan.

Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem nhắc lại lời cảnh báo rằng họ không thể giúp công dân Mỹ ở Israel rời khỏi nước này.

"Hiện tại, Đại sứ quán Mỹ không có khả năng sơ tán hoặc hỗ trợ trực tiếp cho công dân Mỹ rời khỏi Israel. Trước khi đi đến các cửa khẩu biên giới, công dân Mỹ nên tham khảo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Israel... Hướng dẫn này được cung cấp để mọi người tham khảo khi lập kế hoạch an ninh của riêng mình", thông báo nêu rõ.

Mỹ đã ban hành hướng dẫn tương tự cách đây vài ngày sau khi Israel phát động cuộc tấn công đầu tiên vào Iran, châm ngòi cho các cuộc tấn công qua lại giữa hai nước.

Sân bay quốc tế chính của Israel và tất cả các cảng biển vẫn đóng cửa, không có chuyến bay thương mại nào rời khỏi sân bay Ben Gurion.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Israel, khuyến cáo sử dụng các cửa khẩu biên giới đất liền với Jordan hoặc Ai Cập, vì không phận Israel vẫn đóng cửa.

"Hiện tại, xung đột Israel - Iran vẫn tiếp tục leo thang, với các cơ sở dân sự bị hư hại và thương vong dân sự ngày càng tăng, khiến tình hình an ninh trở nên nghiêm trọng hơn", đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một cảnh báo trên WeChat.

Nga ngày 15/6 thông báo nước này đã sơ tán một số công dân khỏi Iran và dừng hoạt động tại lãnh sự quán Tehran sau các cuộc tấn công của Israel.

"Do tình hình hiện tại, dịch vụ lãnh sự của đại sứ quán đang tạm dừng các hoạt động. Việc nối lại các dịch vụ lãnh sự sẽ được thông báo sau", đại sứ quán Nga tại Tehran thông báo trên Telegram.

Trong khi đó, cơ quan hàng không dân dụng của Nga cũng yêu cầu các hãng hàng không tạm dừng các chuyến bay đến Iran và Israel, đồng thời tránh không phận của hai nước này, cùng với không phận của Jordan và Iraq, cho đến ít nhất là ngày 26/6.

Ấn Độ cũng kêu gọi công dân nước này rời khỏi Tehran, trong khi một số công dân đã chạy qua biên giới Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay kêu gọi "mọi người" nên "ngay lập tức" rời khỏi thủ đô của Iran, nơi có gần 10 triệu người sinh sống.