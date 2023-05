Mỹ dọa đáp trả Trung Quốc sau lệnh cấm chip

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo (Ảnh: AFP).

"Đây là hành động tấn công một công ty của Mỹ mà không có bất kỳ cơ sở nào. Chúng tôi coi đây là hành vi cưỡng ép về kinh tế, chúng tôi sẽ không dung thứ và cũng không nghĩ rằng họ sẽ thành công", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tuyên bố tại cuộc họp báo sau hội nghị với bộ trưởng thương mại các nước thuộc Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) hôm 28/5.

Bà Raimondo cho biết Mỹ "kiên quyết phản đối" các hành động của Trung Quốc nhằm vào hãng chip Micron.

Chính phủ Trung Quốc ngày 21/5 thông báo, các sản phẩm do hãng chip Micron của Mỹ sản xuất có rủi ro an ninh quốc gia và sẽ bị cấm bán cho các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc.

Trước đó, Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) hồi tháng 3 tuyên bố, Bắc Kinh sẽ xem xét các sản phẩm do nhà sản xuất chip Micron bán ở nước này.

CAC cho biết, động thái này nhằm mục đích "bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng hạ tầng thông tin quan trọng, ngăn ngừa rủi ro an ninh mạng từ các sản phẩm có vấn đề và bảo đảm an ninh quốc gia".

Trong những năm gần đây, chính quyền Mỹ đã tìm cách ngăn chặn công nghệ chip tiên tiến của nước này xuất khẩu sang Trung Quốc, áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với khả năng bán sản phẩm của các công ty Mỹ ra nước ngoài. Washington cũng tìm cách thuyết phục các đồng minh hành động tương tự.