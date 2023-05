Trung Quốc cấm hãng chip hàng đầu của Mỹ

Micron Technology là nhà sản xuất chip hàng đầu tại Mỹ (Ảnh: Bloomberg).

Chính phủ Trung Quốc ngày 21/5 thông báo, các sản phẩm do hãng chip Micron của Mỹ sản xuất có rủi ro an ninh quốc gia và sẽ bị cấm bán cho các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ "kiên quyết phản đối các biện pháp hạn chế không có cơ sở thực tế", đồng thời cho rằng lệnh cấm của Trung Quốc đối với hãng chip Micron và "các cuộc tấn công nhằm vào các công ty Mỹ khác" gần đây không phù hợp với cam kết đã nêu của Bắc Kinh đối với một thị trường mở và khung pháp lý minh bạch.

"Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền Trung Quốc để trình bày chi tiết lập trường của chúng tôi và làm rõ hành động của họ. Chúng tôi cũng sẽ tham gia cùng các đồng minh và đối tác quan trọng để đảm bảo phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết những hệ quả gây ra với thị trường chip do các hành động của Trung Quốc", Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ.

Công ty Micron cho biết họ đã nắm được thông tin về lệnh cấm của Trung Quốc và đang xem xét các bước tiếp theo. "Chúng tôi mong muốn tiếp tục thảo luận với chính quyền Trung Quốc", công ty cho biết.

Hành động trên đánh dấu một bước leo thang khác trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung Quốc. Washington đang tìm cách gây khó khăn hơn cho Trung Quốc trong việc phát triển các công nghệ có ứng dụng quân sự như trí tuệ nhân tạo, mô hình hóa vũ khí hạt nhân và phát triển vũ khí siêu vượt âm.

Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) hồi tháng 4 tuyên bố, Bắc Kinh sẽ xem xét các sản phẩm do nhà sản xuất chip Micron bán ở nước này. CAC cho biết, động thái này nhằm mục đích "bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng hạ tầng thông tin quan trọng, ngăn ngừa rủi ro an ninh mạng từ các sản phẩm có vấn đề và bảo đảm an ninh quốc gia".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning xác nhận, cuộc điều tra là một biện pháp thông thường được thực hiện để "tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với các sản phẩm internet ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia".

"Cả công ty Trung Quốc và công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc đều phải tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc, không được gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc", bà Mao nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, chính quyền Mỹ đã tìm cách ngăn chặn công nghệ chip tiên tiến của nước này xuất khẩu sang Trung Quốc, áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với khả năng bán sản phẩm của các công ty Mỹ ra nước ngoài. Washington cũng tìm cách thuyết phục các đồng minh hành động tương tự.

Hà Lan và Nhật Bản, hai nhà sản xuất thiết bị công nghệ bán dẫn hàng đầu, cũng công bố những hạn chế mới đối với việc xuất khẩu một số sản phẩm sang Trung Quốc.