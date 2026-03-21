Mỹ dỡ bỏ một phần cấm vận dầu mỏ, Iran lên tiếng

Tàu chở dầu Iran (Ảnh: Reuters).

Bộ Tài chính Mỹ cho phép mua một phần dầu của Iran đang ở ngoài khơi, miễn trừ cho người mua khỏi các lệnh trừng phạt của chính Mỹ, trong vòng 30 ngày.

Quyết định này cho phép các nước mua dầu từ Iran nếu dầu đã được bốc lên tàu trước 0h ngày 19/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4. Biện pháp trên nhằm kiềm chế đà tăng giá dầu do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran gây ra.

Tuy nhiên, việc miễn trừ này không áp dụng đối với các chuyến giao dầu tới Cuba, Triều Tiên hoặc các khu vực của Ukraine đang do Nga kiểm soát.

Động thái này đã được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent báo trước hồi đầu tuần khi ông nói trên chương trình của Fox Business Network rằng: “Trong những ngày tới, chúng tôi có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang ở ngoài khơi. Con số này khoảng 140 triệu thùng”.

“Con số đó tương đương khoảng 10 ngày đến 2 tuần nguồn cung mà phía Iran đã xuất đi. Về bản chất, chúng tôi sẽ sử dụng chính lượng dầu của Iran để chống lại Iran nhằm giữ giá ở mức thấp trong 10 đến 14 ngày tới khi chúng tôi tiếp tục chiến dịch này”, ông cho hay.

Phản ứng về động thái nới lỏng cấm vận của Mỹ, Iran cho biết họ không có lượng dầu thô dư thừa để cung cấp cho thị trường quốc tế.

“Hiện tại, về cơ bản Iran không còn lượng dầu thô dư thừa nào đang ở ngoài khơi hoặc sẵn sàng cung cấp cho các thị trường quốc tế khác, và tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ nhằm mục đích tạo hy vọng cho người mua”, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iran Saman Ghoddoosi viết trên mạng xã hội.

Bộ Tài chính Mỹ gần đây cũng đã có động thái tương tự khi cho phép bán lượng dầu Nga bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu, qua đó bổ sung khoảng 130 triệu thùng vào nguồn cung toàn cầu.

Giấy phép được ban hành hôm 12/3, cho phép vận chuyển và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 12/3, sẽ có hiệu lực đến nửa đêm ngày 11/4 theo giờ Washington, theo nội dung giấy phép được đăng trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một lệnh miễn trừ 30 ngày vào ngày 5/3 dành riêng cho Ấn Độ, cho phép New Delhi mua dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển.

Những động thái này của Washington là một phần trong nỗ lực đối phó phần nào với tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng trong bối cảnh Iran kiểm soát hỏa lực eo biển Hormuz, tấn công các tàu chở dầu qua khu vực này khi chưa được cho phép.