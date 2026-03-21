Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz

Trả lời phỏng vấn Politico ngày 21/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hối thúc Iran chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Ông gợi ý, Liên hợp quốc có thể hỗ trợ bảo vệ tuyến đường vận chuyển chiến lược này, ngăn chặn các cuộc tấn công.

Ông nhắc lại rằng Liên hợp quốc từng làm trung gian cho một thỏa thuận tương tự tại Biển Đen giữa Nga và Ukraine nhằm cho phép vận chuyển ngũ cốc và phân bón của Ukraine vào năm 2022.

“Mục tiêu chính của tôi là xem liệu có thể tạo ra các điều kiện tại eo biển Hormuz tương tự như những gì đã tồn tại trước đây hay không”, ông Guterres nói với Politico.

Ông cho biết Liên hợp quốc đang trao đổi với các quốc gia vùng Vịnh cũng như Hội đồng châu Âu về tình hình hiện tại.

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, đã cho phép hàng chục triệu tấn lương thực được xuất khẩu từ Ukraine trong thời chiến, trước khi Nga cuối cùng rút khỏi thỏa thuận này.

Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra cuối tháng trước.

Giới chức Iran khẳng định không đóng eo biển Hormuz nhưng đã áp đặt các hạn chế đối với tàu thuyền thuộc các quốc gia tham gia tấn công Iran, trong khi vẫn hỗ trợ các nước khác đi lại trên tuyến đường thủy quan trọng này.