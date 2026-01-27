Mỹ điều hạm đội hải quân lớn áp sát Iran, tàu sân bay đến Trung Đông

Tàu USS Abraham Lincoln di chuyển trên Thái Bình Dương vào năm 2022 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Tổng thống Donald Trump ngày 26/1 tuyên bố Mỹ đã điều lực lượng hải quân quy mô lớn đến sát bờ biển Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Tehran sẵn sàng đối thoại.

"Chúng tôi có một hạm đội lớn sát bờ biển Iran. Lớn hơn cả Venezuela", ông Trump nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn.

"Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã gọi điện nhiều lần. Họ muốn đàm phán", Tổng thống Mỹ nói thêm, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Ông Trump cũng không giải thích ông sẽ sử dụng phương án nào đối với Iran. Theo ông, tình hình ở Iran "đang biến động".

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tiến vào Trung Đông, khu vực thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Trước đó, AFP đưa tin, các tàu chiến Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một số tàu khu trục và máy bay tiêm kích, đã bắt đầu di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Trump ngày 22/1 cũng cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều tàu đang đi theo hướng đó, phòng khi cần thiết. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang tiến theo hướng đó, và rồi sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi có một lực lượng lớn đang hướng về Iran”.

Một trong các quan chức cho biết, Mỹ cũng đang cân nhắc triển khai thêm các hệ thống phòng không tới Trung Đông. Mỹ thường tăng quân số tại Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng khu vực gia tăng, điều mà các chuyên gia lưu ý rằng có thể hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã tiến hành một đợt tăng cường lực lượng quy mô lớn vào mùa hè năm ngoái trước khi không kích nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran, và sau đó công khai cho biết họ đã giữ kín ý định tấn công như thế nào.

Tổng thống Trump gần đây liên tục cảnh báo can thiệp quân sự vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình. Làn sóng biểu tình ở Iran tạm lắng xuống gần đây và giọng điệu của ông Trump về Iran cũng dịu lại. Ông đã chuyển sự chú ý sang các vấn đề địa chính trị khác, trong đó có việc theo đuổi tiếp quản đảo Greenland của Đan Mạch.

Hôm 21/1, ông Trump cho biết, ông hy vọng sẽ không có thêm hành động quân sự nào của Mỹ tại Iran, nhưng nhấn mạnh Mỹ sẽ hành động nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân.

“Họ không được chế tạo hạt nhân. Nếu họ làm, chuyện đó (hành động quân sự) sẽ lại xảy ra”, ông Trump nói với CNBC khi ngầm nhắc đến các cuộc không kích lớn của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Đã ít nhất 7 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), xác minh kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran. Theo IAEA, việc này lẽ ra phải được thực hiện hàng tháng.