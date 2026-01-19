Iran tuyên bố sẽ "chiến tranh toàn diện" nếu Đại giáo chủ bị nhắm mục tiêu

Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Trong động thái dường như nhằm đáp lại lời đe dọa của Mỹ nhằm vào Đại giáo chủ Khamenei, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 18/1 viết trên mạng xã hội X rằng: “Một cuộc tấn công vào vị lãnh đạo vĩ đại của đất nước chúng tôi đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh toàn diện với dân tộc Iran”.

Ông nhấn mạnh, hành động đáp trả của Tehran sẽ rất khắc nghiệt và khiến đối phương phải hối tiếc.

Tổng thống Iran cũng quy trách nhiệm cho Mỹ về các cuộc biểu tình đã làm rung chuyển Iran trong 2 tuần qua khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Trước đó, ngày 17/1, trong một cuộc phỏng vấn với Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt gần 40 năm cầm quyền của ông Khamenei.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi người Iran tiếp tục biểu tình và nói với họ rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới”, trong bối cảnh Washington được cho là sắp tập kích Iran.

Hôm 14/1, khi có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đã tiến rất gần tới việc phát động các cuộc không kích vào Iran, ông Trump tuyên bố quyết định tạm dừng kế hoạch hành động quân sự trước áp lực ngày càng gia tăng từ khu vực và ngoại giao. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 16/1, ông Trump cảm ơn các nhà lãnh đạo Iran vì họ đã hủy bỏ các vụ hành hình người biểu tình.

Theo trang tin Axios, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo ông Trump rằng Israel chưa sẵn sàng đối phó với sự trả đũa của Iran và đặt câu hỏi về hiệu quả từ một cuộc tấn công của Mỹ.

Theo Axios, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cũng kêu gọi kiềm chế, viện dẫn các rủi ro đối với ổn định khu vực.

Về phần mình, trong một bài phát biểu hôm 15/1, ông Khamenei lần đầu tiên thừa nhận hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Ông đổ lỗi cho Mỹ vì ủng hộ các cuộc biểu tình, đồng thời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những người biểu tình.

“Chúng tôi sẽ không kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng cũng sẽ không để các tội phạm trong nước hay quốc tế thoát khỏi trừng phạt”, ông Khamenei nói.

Tuần trước, Tổng công tố Iran cho biết những người bị bắt trong đợt biểu tình sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.

Trong khi đó, Tướng Mohsen Rezaei, sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Iran sẽ kéo theo các đòn trả đũa nhắm vào lực lượng Mỹ trên khắp Trung Đông.

Năm ngoái, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel và Mỹ, Iran đã phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar. Đây là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông với khoảng 10.000 binh sĩ đồn trú.