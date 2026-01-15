Châu Âu đồng loạt khuyến cáo công dân rời Iran ngay lập tức

Người biểu tình đốt phá xe hơi ở Tehran, Iran (Ảnh: Reuters).

Châu Âu kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức

Guardian đưa tin, , Ba Lan đã gia nhập danh sách ngày càng dài các quốc gia kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran ngay lập tức, trong bối cảnh tình hình tại nước này được mô tả là căng thẳng.

Trong một cảnh báo khẩn cấp được đưa ra vào cuối ngày 14/1, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tất cả công dân Ba Lan đang ở Iran nên “lập tức rời khỏi nước này”, đồng thời đưa ra cảnh báo rộng hơn về việc “đi lại tới và qua khu vực Vịnh Ba Tư và Trung Đông”.

Italy cũng kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran do tình hình an ninh tại đây.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Italy, hiện có khoảng 600 công dân Italy tại Iran, phần lớn đang ở khu vực Tehran.

Nhiều quốc gia khác, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và một số nước nữa, cũng đã ban hành những chỉ thị tương tự đối với công dân của mình.

Đại sứ quán Anh tại Tehran đã tạm thời đóng cửa. Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: “Chúng tôi đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Tehran, và cơ quan này hiện sẽ hoạt động từ xa. Khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Anh hiện đã được cập nhật để phản ánh sự thay đổi về công tác lãnh sự này”.

Trong khi đó, giới chức Đức cũng khuyến cáo các hãng hàng không tránh không phận Iran. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 14/1 đến ngày 10/2, khuyến nghị các hãng hàng không không bay vào Vùng thông tin bay Tehran, với lý do xung đột đang leo thang.

Trước đó, Mỹ đã phát đi nhiều cảnh báo trong những ngày gần đây, kêu gọi công dân Mỹ, bao gồm cả những người mang song tịch, rời khỏi Iran, đồng thời gợi ý các tuyến đường bộ qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Armenia trong bối cảnh các chuyến bay quốc tế bị hủy.

Mỹ điều chuyển lực lượng khỏi một số căn cứ lớn

Bên trong căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar (Ảnh: Không quân Mỹ).

Một quan chức chính phủ Israel cùng ngày cho hay nội các an ninh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được báo cáo vào tối muộn 13/1 về khả năng Mỹ can thiệp vào Iran.

Theo các nguồn tin ngoại giao, một số nhân sự đã được khuyến cáo rời khỏi căn cứ không quân chính của Mỹ trong khu vực. Một số nhân sự đã được khuyến cáo rời khỏi căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ tại Qatar trước tối 14/1.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc sơ tán binh sĩ quy mô lớn.

Một trong các nhà ngoại giao mô tả động thái này là một “sự điều chỉnh” hơn là một “lệnh sơ tán bắt buộc”.

Không có dấu hiệu nào cho thấy binh sĩ được di chuyển quy mô lớn khỏi căn cứ sang một sân vận động bóng đá và trung tâm mua sắm gần đó, như đã xảy ra năm ngoái trong những giờ trước khi Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ này để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu hạt nhân của Iran.

Đại sứ quán Mỹ tại Doha chưa đưa ra bình luận ngay lập tức, trong khi Bộ Ngoại giao Qatar cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Mỹ hiện có lực lượng trên khắp khu vực, bao gồm tổng hành dinh tiền phương của Bộ Chỉ huy Trung tâm tại căn cứ Al Udeid ở Qatar và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Iran dọa nhắm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục dọa can thiệp để ủng hộ người biểu tình tại Iran dù không đưa ra chi tiết cụ thể. Theo một đánh giá của Israel, tổng thống Mỹ đã quyết định can thiệp, dù phạm vi và thời điểm của hành động này vẫn chưa rõ ràng.

Đầu tuần này, ông Trump thông báo áp thuế nhập khẩu 25% đối với các sản phẩm từ bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran, một nước xuất khẩu dầu mỏ lớn. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cũng đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iran ngay lập tức.

Đáp lại những tuyên bố này, Iran cảnh báo tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực.

Một quan chức cấp cao của Iran ngày 14/1 cho hay, Tehran đã yêu cầu các đồng minh của Mỹ trong khu vực “ngăn Washington tấn công Iran”.

“Tehran đã nói với các quốc gia trong khu vực, từ Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cho tới Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ của Mỹ tại những nước này sẽ bị tấn công nếu Mỹ nhắm vào Iran”, quan chức này nói.

Quan chức này cũng cho biết các liên lạc trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị đình chỉ. Điều này phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng người đứng đầu cơ quan an ninh tối cao của Iran, Ali Larijani, đã điện đàm với Ngoại trưởng Qatar, còn Araqchi đã nói chuyện với những người đồng cấp tại UAE và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Araqchi nói với Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed rằng “sự bình tĩnh đã được duy trì” và người Iran quyết tâm bảo vệ chủ quyền cũng như an ninh của mình trước bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào.

Trong tuyên bố mới nhất giữa lúc có nhiều đồn đoán về việc Mỹ có thể hành động quân sự với Iran trong vòng 24 giờ tới, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ tiếp tục theo dõi và chờ xem.

“Chúng tôi sẽ theo dõi và xem quy trình diễn ra như thế nào. Một tuyên bố rất tốt từ những người nắm rõ những gì đang xảy ra", ông nói, ám chỉ thông tin Iran dường như đã ngừng các hành động "vượt lằn ranh đỏ" liên quan đến đối phó các cuộc biểu tình trong nước.