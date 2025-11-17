Tổng thống Mỹ để ngỏ đối thoại với lãnh đạo Venezuela

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi có thể sẽ có vài cuộc thảo luận với ông Maduro, và hãy chờ xem kết quả ra sao", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm 16/11 tại West Palm Beach, Florida, trước khi lên máy bay trở về Washington.

"Họ muốn đối thoại”, ông Trump nói thêm, nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về khả năng đàm phán với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy kịch bản khả thi nhằm xoa dịu tình hình ngày càng căng thẳng trong khu vực, khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela và phía đông Thái Bình Dương.

Tổng thống Trump đã điều động máy bay F-35, các tàu chiến và một tàu ngầm hạt nhân tới Caribe như một phần của đợt tăng cường quân sự sau 2 tháng tập kích nhằm vào những con tàu ngoài khơi Venezuela bị nghi liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy.

Đầu tuần trước, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald Ford của Mỹ đã di chuyển vào khu vực Mỹ Latinh mang theo hơn 75 máy bay quân sự và hơn 5.000 binh sĩ. Đây là tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của hải quân Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 14/11 gợi ý rằng chính quyền của ông có thể sớm đưa ra quyết định về việc có tiến hành hành động quân sự nhằm vào Venezuela hay không.

“Tôi không thể nói với các bạn đó là gì nhưng tôi gần như đã có quyết định rồi”, ông nói với các phóng viên.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump đã tổ chức 3 cuộc họp tại Nhà Trắng vào tuần trước để thảo luận về các lựa chọn cho khả năng tiến hành chiến dịch quân sự ở Venezuela.

Bốn quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các cuộc họp của hội đồng an ninh Mỹ đã diễn ra vào tuần trước, một trong số đó diễn ra hôm 14/11.

Hội đồng này cố vấn cho Tổng thống Trump về các vấn đề liên quan đến an ninh nội địa và thông thường sẽ do ông Stephen Miller, cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống, chủ trì.

Một trong các quan chức cho biết một nhóm nhỏ đã họp hôm 12/11, tiếp theo vào hôm 13/11 là một cuộc họp lớn hơn nhiều với sự tham dự của Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cùng những người khác.

Theo nguồn thạo tin, ông Trump đã tham dự cuộc họp hôm 13/11 trong Phòng Tình huống và được báo cáo về một số lựa chọn. Ông Trump trước đó từng nói bóng gió về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào Venezuela. Ông cũng nhiều lần tuyên bố ông không theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Venezuela.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định việc tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, nhưng Venezuela vẫn lo ngại các động thái của Washington trong khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới".

Venezuela tuần trước đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tổ chức một loạt cuộc tập trận trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ vào ngày 13/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi Washington không tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài khác, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết với Venezuela vì hòa bình của châu Mỹ.