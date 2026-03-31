Tổng thống Trump nhắn nhủ đồng minh: Hãy tự đến Hormuz lấy dầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

"Tất cả những quốc gia không thể có nhiên liệu phản lực vì vấn đề eo biển Hormuz, như Vương quốc Anh, quốc gia đã từ chối tham gia vào chiến dịch Iran, tôi có một gợi ý cho các bạn. Thứ nhất, hãy mua dầu từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều. Thứ hai, hãy tập hợp chút lòng dũng cảm, đi đến eo biển Hormuz và lấy dầu”, ông Trump viết.

Chủ nhân Nhà Trắng bình luận thêm: “Các bạn sẽ phải bắt đầu học cách tự chiến đấu cho chính mình, Mỹ sẽ không ở đó để giúp đỡ các bạn nữa, giống như các bạn đã không ở đó vì chúng tôi. Năng lực của Iran về cơ bản đã bị suy giảm. Phần khó khăn nhất đã xong rồi. Hãy tự đi mà lấy dầu của mình”.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích Pháp vì "rất không giúp ích" trong cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

“Pháp đã không cho phép các máy bay hướng đến Israel, chở đầy vật tư quân sự, bay qua lãnh thổ Pháp. Pháp đã rất không giúp ích đối với vấn đề liên quan đến Iran", ông viết.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu vì do dự hoặc từ chối tham gia vào chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng 2 và kéo theo việc Iran đóng eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Tổng thống Trump đã kêu gọi các đồng minh và đối tác cử tàu chiến đến để hộ tống các tàu thương mại, khơi thông eo biển Hormuz. Tuy nhiên, rất ít quốc gia ủng hộ ý tưởng này do lo ngại bị cuốn vào xung đột.

Anh ban đầu từ chối can dự vào chiến dịch không kích của Mỹ, nhưng sau đó đã đồng ý cho Washington sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran trong khuôn khổ phòng vệ tập thể. Mặc dù vậy, chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer vẫn không tránh được chỉ trích của nhà lãnh đạo Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng sức mạnh quân sự để mở lại eo biển Hormuz là nhiệm vụ vô cùng thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro do mạng lưới vũ khí của Iran dùng để kiểm soát tuyến đường này.

Một số nguồn tin cho hay, chính quyền Tổng thống Trump có thể đang cân nhắc phương án đưa lực lượng đổ bộ kiểm soát một hòn đảo của Iran, từ đó gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển.

Trong khi đó, báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Trump đã nói với các trợ lý rằng Mỹ có thể tuyên bố chiến thắng, kết thúc chiến dịch không kích Iran mà không cần mở lại Hormuz.