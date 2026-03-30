Tổng thống Trump: Iran đồng ý phần lớn đề xuất 15 điểm chấm dứt xung đột

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Đề xuất 15 điểm

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 29/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý với hầu hết nội dung trong bản đề xuất 15 điểm mà Mỹ đã chuyển cho Tehran, thông qua Pakistan, để chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi liệu Iran đã phản hồi bản đề xuất hay chưa, Tổng thống Trump nói rằng: “Họ đã đồng ý với hầu hết các điểm. Tại sao họ lại không đồng ý chứ?”.

“Họ đang đồng ý với kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu 15 điều, và họ đã đồng ý phần lớn, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm một vài điều nữa”, ông Trump nói thêm.

“Chúng tôi đang có những cuộc gặp rất tốt đẹp, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, và tôi nghĩ chúng tôi đang đạt được rất nhiều điểm quan trọng”, ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã có các cuộc đàm phán “rất tốt với Iran”, và rằng Tehran đang nhượng bộ Mỹ “rất nhiều thứ mà lẽ ra họ nên nhượng bộ từ lâu rồi”.

““Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với họ, nhưng cũng có thể là không”, ông Trump tiếp tục nói, đồng thời cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận với Iran “có thể sớm xảy ra”.

“Chúng ta đang tiến rất tốt trong cuộc đàm phán đó. Nhưng với Iran thì không bao giờ biết trước được điều gì, bởi vì chúng ta đàm phán với họ rồi sau đó lại phải ném bom họ”, ông nói.

Chủ nhân Nhà Trắng xác nhận quân đội Mỹ đã phá hủy thêm các mục tiêu ở Iran. Ông cũng cho rằng Mỹ đang chứng kiến sự “thay đổi chế độ” ở Iran khi các quan chức cấp cao của Iran đều thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Mỹ và Israel.

Theo truyền thông Mỹ, đề xuất 15 điểm mà chính quyền Tổng thống Trump gửi cho Iran được cho là bao gồm các điều khoản: Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chuyển giao uranium được làm giàu cao, hạn chế khả năng phòng thủ của Iran, chấm dứt các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực và mở lại eo biển Hormuz.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

20 tàu chở dầu đi qua Hormuz

Tổng thống Trump nhắc lại tuyên bố của ông vào tuần trước rằng, Iran đã tặng Mỹ một “món quà”, đó là “10 tàu chở dầu khổng lồ” đi qua eo biển Hormuz.

Ông tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép tối đa 20 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một “dấu hiệu tôn trọng” đối với Mỹ.

“Và hôm nay họ lại tặng chúng ta một món quà khác. Họ tặng chúng ta 20 tàu chở dầu, bắt đầu được vận chuyển từ ngày mai”, ông Trump tuyên bố.

Cuộc chiến xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã gần như làm đình trệ việc vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới qua eo biển Hormuz, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Tổng thống đang gây sức ép buộc Iran đồng ý một thỏa thuận nhằm khơi thông điểm nghẽn hàng hải ở eo biển Hormuz. Iran kiểm soát eo biển này từ những ngày đầu xung đột và đặt điều kiện cho các tàu qua lại.

Đưa quân vào Iran?

Khi được hỏi liệu ông có đưa lực lượng bộ binh vào Iran hay không, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng trên chuyên cơ rằng ông có “rất nhiều lựa chọn thay thế”. Ông tuyên bố Mỹ “đang vượt kế hoạch vài tuần” trong cuộc xung đột với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 29/3, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã "phá hủy" các mục tiêu quan trọng trên khắp lãnh thổ Iran.

“Một ngày quan trọng ở Iran. Nhiều mục tiêu đã bị quân đội của chúng ta, lực lượng tinh nhuệ và nguy hiểm nhất thế giới, tiêu diệt và phá hủy”, ông Trump viết trong một bài đăng ngắn.

Lầu Năm Góc được cho là đang lên kế hoạch triển khai chiến dịch đổ bộ kéo dài nhiều tuần trên lãnh thổ Iran. Mỹ đã điều động hàng nghìn thủy thủ và lính thủy quân lục chiến tới Trung Đông trong những ngày qua.

Tham vọng hạt nhân

Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định ông không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và các nhà lãnh đạo Iran sẽ phải từ bỏ tham vọng hạt nhân của họ.

“Họ đang bị tàn phá. Họ sẽ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Họ sẽ giao nộp cho chúng ta tàn dư hạt nhân. Họ sẽ làm mọi thứ mà chúng ta muốn. Họ sẽ tiếp tục và có thể trở thành một quốc gia vĩ đại trở lại. Nhưng nếu họ không làm vậy, họ sẽ không còn quốc gia nào. Họ thậm chí sẽ không còn quốc gia nào tồn tại”, ông Trump nói trên chuyên cơ.

Ông Trump xác nhận Ả rập Xê út, Qatar, UAE và Bahrain đang đáp trả Iran.

“Họ đã rất ngạc nhiên khi bị (Iran) tấn công. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi họ bị tấn công. Và một khi bị tấn công, họ bắt đầu chiến đấu rất tốt. Chúng tôi có sự liên lạc rất mạnh mẽ, nhưng tất cả các nước đó đều nói rằng, họ đều đang chiến đấu”, ông nói thêm.

Eo biển Hormuz

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “ngăn chặn” bất kỳ động thái nào của Iran nhằm thu phí đường thủy ở eo biển Hormuz.

“Tôi phải tìm hiểu xem điều đó có đúng hay không, nhưng Mỹ có thể nhanh chóng ngăn chặn hoạt động đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nói, khi được hỏi về kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz của Iran.

“Chúng ta có thể ngăn chặn điều đó trong 2 phút. Chúng ta có thể ngăn chặn điều đó nhanh đến mức bạn sẽ chóng mặt”, ông nói.

Theo các nguồn tin, Iran bắt đầu thu phí quá cảnh với một số tàu thương mại qua eo biển Hormuz, một dấu hiệu nữa cho thấy mức độ kiểm soát của Tehran đối với tuyến vận chuyển năng lượng hàng hải quan trọng nhất thế giới.