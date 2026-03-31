Lầu Năm Góc: Mỹ ưu tiên đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

"Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo buộc Iran phải nhận ra rằng chính quyền mới này, chính quyền đang nắm quyền này, sẽ ở vào một vị thế tốt hơn nếu họ thực hiện thỏa thuận đó. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ, nhưng nỗ lực chính yếu là một thỏa thuận", người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth phát biểu trong một buổi họp báo ngày 31/3.

Ông nhấn mạnh: " Nếu có thể, chúng tôi muốn thỏa thuận đó được hoàn tất, nếu không, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục”.

Bộ trưởng Hegseth sau đó tuyên bố việc xác định khi nào các mục tiêu của Mỹ tại Iran "đã hoàn thành, và khi nào việc đạt thỏa thuận đó phục vụ lợi ích của người dân Mỹ sẽ là quyết định của Tổng thống Donald Trump”.

"Nếu Iran khôn ngoan, họ sẽ ký kết thỏa thuận”, ông Hegseth nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Trump "không hề nói suông".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lưu ý những ngày tới sẽ mang tính quyết định và Iran “không thể làm gì về mặt quân sự".

“Chúng ta ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, còn họ thì ít đi... Chỉ trong vòng một tháng, chúng ta đã thiết lập các điều khoản, những ngày sắp tới sẽ mang tính quyết định. Iran biết điều đó, và hầu như không có gì họ có thể làm về mặt quân sự để ngăn cản điều đó”, ông Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán với Iran, ông Hegseth cho biết Mỹ "thực sự mong muốn hơn" trong việc đạt được một thỏa thuận, nhưng "trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom".

Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định các cuộc đối thoại là đang diễn ra và tích cực.

"Về các cuộc đàm phán, đó là những cuộc thảo luận rất thực tế. Chúng đang diễn ra. Chúng rất tích cực và tôi nghĩ đang dần có thêm sức nặng. Và chúng tôi trân trọng điều đó. Như tôi đã nói, chúng tôi thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận hơn nếu Iran sẵn sàng từ bỏ những nguyên liệu và tham vọng mà họ có, đồng thời mở cửa eo biển. Đó là mục tiêu”, ông nói.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn phải thực hiện các biện pháp quân sự nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng tôi không có ý nói đùa cợt khi tuyên bố rằng, trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom”.

Khi được hỏi về kế hoạch tấn công đổ bộ tiềm tàng vào Iran, ông từ chối bình luận, chỉ cho biết rằng một kế hoạch như vậy cần phải khó đoán.

Ở cuối cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth tuyên bố: "Cuộc chiến sẽ kết thúc theo các điều kiện của chúng ta. Chúng tôi tiếp tục cam kết với một cuộc xung đột sẽ kết thúc theo các điều kiện của chúng ta. Theo các điều khoản của Tổng thống, không có gì phải nghi ngờ về điều đó”.