Israel nói đang lập "liên minh mới" với các nước Trung Đông đối phó Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay Israel đang thiết lập “các liên minh mới với những quốc gia quan trọng trong khu vực” nhằm đối phó với "mối đe dọa từ Iran". Ông không nêu cụ thể các quốc gia này, chỉ nói rằng hy vọng “sớm thôi, tôi sẽ có thể chia sẻ thêm về những thỏa thuận quan trọng này".

Hiện chưa rõ liên minh mà ông nhắc tới sẽ có những hoạt động cụ thể nào.

Quan hệ của Israel với nhiều quốc gia Trung Đông trong lịch sử đã trong tình trạng căng thẳng do xung đột kéo dài giữa Tel Aviv với người Palestine và các quốc gia Hồi giáo.

Tình hình bắt đầu thay đổi phần nào vào năm 2020, khi Thỏa thuận Abraham được ký kết dưới sự trung gian của Mỹ. Theo các thỏa thuận này, Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Bahrain.

Sau đó, Morocco và Sudan cũng tham gia các thỏa thuận này. Mặc dù vậy, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn chưa công nhận Israel.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu nói rằng trong cuộc chiến với Iran hồi tháng 6 năm ngoái và trong chiến dịch hiện tại, Israel đã tìm cách ngăn Tehran “tiến gần tới việc phát triển vũ khí hạt nhân và hàng chục nghìn tên lửa đạn đạo".

Theo ông, các cuộc tập kích của Israel đã "phá hủy năng lực công nghiệp của Iran trong việc sản xuất các vũ khí này". Iran trước đó nhiều lần bác bỏ có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình nguyên tử của họ chỉ vì mục đích hòa bình.

Cuối tháng trước, Bộ Tổng tham mưu Iran cho biết, Trung Đông cần phải lập ra một liên minh các quốc gia nhằm bảo đảm an ninh và phát triển hợp tác quân sự tại khu vực mà không có sự tham gia của Mỹ và Israel.

“Thời điểm đã chín muồi để thành lập một liên minh các quốc gia nhằm bảo đảm an ninh và hợp tác quân sự trong khu vực mà không có sự tham gia của Mỹ và Israel”, tuyên bố nêu rõ. Các quốc gia trong khu vực “sẽ không bao giờ cần một quốc gia nằm cách xa hàng nghìn km để bảo đảm an ninh cho mình".

Theo Iran, các nước trong khu vực “không cần một quốc gia đặt an ninh và lợi ích của Israel lên trên hết” đồng thời “chỉ nhìn thấy tài nguyên giàu có được tích trữ trên lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực".

Mặt khác, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngày 1/4 rằng Washington có thể đã “nhìn thấy vạch đích” trong cuộc chiến với Iran, hiện đã bước sang tuần thứ 5, và Mỹ sẽ phải xem xét lại quan hệ với NATO sau khi xung đột kết thúc.

“Chúng tôi có thể nhìn thấy vạch đích. Không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng nó đang đến gần”, ông nói trên Fox News.

Cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Tehran đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ.

Ông Rubio cho biết các thông điệp đang được trao đổi giữa Iran và Mỹ, và có khả năng 2 bên sẽ có “một cuộc gặp trực tiếp vào thời điểm nào đó”. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói vào ngày 31/3 rằng Mỹ có thể chấm dứt các hoạt động quân sự trong vòng 2-3 tuần.