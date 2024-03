Mẹ trúng số độc đắc 1,4 triệu USD nhờ đánh theo ngày sinh của con

Người mẹ trúng số nhờ đánh theo ngày sinh của các con (Ảnh: Công ty xổ số bang Illinois).

Công ty xổ số bang Illinois thông báo về người chiến thắng giải xổ số Lucky Day Lotto ngày 6/3. Theo đó, người này đã thắng độc đắc 1,4 triệu USD nhờ dãy số là ngày sinh của các con.

Người chiến thắng được công ty xổ số gọi công khai bằng cái tên "bà mẹ may mắn" phát hiện ra mình trúng thưởng cả gia tài khi con của cô thức dậy và khóc vào giữa đêm.

"Con tôi thức dậy và khóc, sau khi đặt con trở lại giường, tôi khó ngủ lại. Vì vậy, để giết thời gian, tôi mở ứng dụng xổ số trên điện thoại và không thể tin được khi đọc được thông báo rằng tôi đã trúng số 1,4 triệu USD", cô nói.

"Tôi thường sử dụng ngày sinh nhật của các con tôi làm con số may mắn khi chơi Lucky Day Lotto. Tôi đang có công việc tuyệt vời nhất trên thế giới: Tôi là một bà nội trợ ở nhà chăm sóc con và tôi cảm thấy rất may mắn với vị trí hiện tại của mình trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, từ may mắn đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới", cô chia sẻ.

"Sau khi thắng, tôi hỏi chồng rằng anh có biết sinh nhật của đứa con nào đã giúp chúng ta trúng giải hay không", cô kể lại.

Công ty xổ số Illinois cho biết dãy số trúng giải độc đắc trị giá 1,4 triệu USD là 6, 8, 16, 17 và 20. Đây là giải xổ số chỉ có ở Illinois và bốc thăm 2 lần mỗi ngày.

"Trong tháng này, gần 550.000 vé xổ số Lucky Day trúng thưởng đã được bán ra, với tổng giải thưởng lên tới hơn 3 triệu USD cho những người chơi xổ số Illinois", công ty trên cho hay.