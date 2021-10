Mỹ bất ngờ công bố số đầu đạn hạt nhân sở hữu

Dân trí Bốn năm sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tiết lộ số đầu đạn hạt nhân mà Washington sở hữu, chính quyền của Tổng thống Joe Biden quyết định công khai số liệu này.

Việc công bố số đầu đạn hạt nhân được cho là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Nga (Ảnh: AFP).

AFP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/10 cho biết, tính đến ngày 30/9/2020, quân đội Mỹ sở hữu 3.750 đầu đạn hạt nhân cả kích hoạt và chưa kích hoạt. Con số này giảm 55 đầu đạn so với trước đó một năm và giảm 72 đầu đạn so với năm 2017. Đây là số đầu đạn hạt nhân thấp nhất mà Mỹ sở hữu so với giai đoạn đỉnh điểm trong Chiến tranh lạnh với 31.255 đầu đạn vào năm 1965.

Số liệu liên quan đến kho đầu đạn hạt nhân của Mỹ được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Nga sau khi bị chững lại dưới thời cựu Tổng thống Trump.

"Tăng cường minh bạch kho vũ khí hạt nhân có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chống phổ biến và giải giáp vũ khí hạt nhân", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Khi còn đương nhiệm, ông Trump không chỉ rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga mà còn rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga trước khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào ngày 5/2 năm nay. New START giới hạn số đầu đạn hạt nhân mà Mỹ và Nga sở hữu và triển khai ở mức 1.550 đầu đạn.

Sau khi nhậm chức đầu năm nay, ông Biden đã ngay lập tức đề nghị gia hạn thỏa thuận này thêm 5 năm và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuần trước, giới ngoại giao hai nước đã có cuộc họp kín ở Geneva để bắt đầu thảo luận một hiệp ước thay thế New START và kiểm soát vũ khí.

Minh Phương

Theo AFP