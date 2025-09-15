Trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X vào ngày 14/9, hãng tin RT của Nga đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã cấp cứu một hành khách ngay trên máy bay.

Theo bài đăng của RT, một người đàn ông Nga đã bị tăng huyết áp trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội.

Bộ trưởng Murashko đã hành động ngay lập tức và ổn định tình trạng sức khỏe của hành khách trong vòng một giờ.

Bài đăng cũng đính kèm một video do kênh Shot đăng tải ghi lại sự việc.

Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam (Nguồn: Shot Telegram)

Báo Economic Times của Ấn Độ cũng đưa tin, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã cấp cứu một hành khách bị tăng huyết áp, có nguy cơ dẫn đến đau tim, trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội.

Theo Economic Times, ông Murashko đã có mặt trên chuyến bay, trấn an hành khách gặp nạn và giúp ổn định tình trạng của người này cho đến khi máy bay hạ cánh.

Kênh Shot cho biết, 3 giờ sau khi chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội, một hành khách Nga đã bị tăng huyết áp, khiến phi hành đoàn phải khẩn trương yêu cầu hỗ trợ y tế.

Vào thời điểm đó, trong số những người trên máy bay có Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ông đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông Murashko đã phản ứng ngay lập tức và điều trị cho hành khách này.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam vào ngày 12-14/9.

Bộ trưởng Murashko và đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko hội đàm trong chuyến thăm Việt Nam vào ngày 12-14/9 (Ảnh: Moh).

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Y tế Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nga chia sẻ những nội dung hai bên hướng tới thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như: Hợp tác trao đổi trang thiết bị về y tế, trao đổi chuyên gia về các lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, công nghệ chống ung thư, công nghệ sinh học…

Bộ Y tế Nga mong muốn hợp tác phát triển, nhân rộng mô hình du lịch gắn với chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân Nga sang điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Để tăng cường hợp tác giữa hai bên, Bộ Y tế Nga sẵn sàng cung cấp danh sách các bệnh viện hàng đầu, các trung tâm nghiên cứu vaccine, ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp dược phẩm trong các lĩnh vực trên cho Việt Nam.

Ông Mikhail Murashko, 58 tuổi, là bác sĩ và Bộ trưởng Y tế Nga. Ông đảm nhiệm chức vụ này kể từ ngày 21/1/2020. Trước đó, ông là lãnh đạo Cơ quan Giám sát Y tế Liên bang Nga và làm việc trong lĩnh vực quản lý y tế khu vực.