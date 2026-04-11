Mỹ bác tin đã đồng ý bỏ phong tỏa tài sản Iran

Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, Mỹ được cho là đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran đang được giữ tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác.

Theo nguồn tin, việc giải tỏa các tài sản "có liên quan trực tiếp đến việc Iran cam kết đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz" - vấn đề được dự báo sẽ là nội dung then chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Nguồn tin hoan nghênh động thái này như một dấu hiệu cho thấy sự "nghiêm túc" trong việc đạt được một thỏa thuận với Washington tại các cuộc đàm phán ở Islamabad.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Phái đoàn Mỹ và Iran đều đã đến Islamabad để chuẩn bị cho cuộc đàm phán tiềm năng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần.

Trước khi lên đường đến Pakistan, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã đặt điều kiện ngừng bắn tại Li Băng và “giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran” làm tiền đề để bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ.

Phái đoàn Mỹ và Iran đã có cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nhưng chưa chốt kế hoạch đàm phán.