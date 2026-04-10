Iran nêu 2 điều kiện tiên quyết, Mỹ cảnh báo cứng rắn trước ngày đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 10/4 tuyên bố, các cuộc đàm phán với Mỹ không thể bắt đầu cho đến khi Washington đáp ứng 2 điều kiện then chốt.

“Hai trong số các vấn đề được các bên nhất trí vẫn chưa được thực hiện: lệnh ngừng bắn ở Li Băng và việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran trước khi bắt đầu đàm phán. Hai vấn đề này phải được hoàn thành trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu”, Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh.

Yêu cầu giải phóng các tài sản bị phong tỏa là vấn đề thường xuyên được nêu ra trong các cuộc đàm phán trước đây của Iran, nhưng đây là lần đầu tiên yêu cầu này được nêu ra như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán ngừng bắn sắp tới.

Một số hãng truyền thông đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia đàm phán với Mỹ tại Pakistan vào cuối tuần này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 10/4 đã lên đường đến Islamabad, Pakistan, nơi ông sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán quan trọng với phía Iran.

“Chúng tôi mong chờ cuộc đàm phán. Tôi nghĩ nó sẽ tích cực”, ông Vance nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ tới Pakistan.

Ông Vance cũng cảnh báo cứng rắn Iran ngay trước thềm đàm phán.

“Như Tổng thống Mỹ đã nói, nếu Iran sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng chìa tay hợp tác. Nếu họ định chơi đùa chúng tôi, họ sẽ nhận ra rằng đội ngũ đàm phán không dễ chấp nhận điều đó”, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Ông Vance cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra “những chỉ dẫn rõ ràng” cho nhóm đàm phán của Mỹ về cuộc gặp sắp tới với Iran. Nhóm đàm phán của Mỹ bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner.

“Chúng tôi sẽ cố gắng có một cuộc đàm phán tích cực”, ông Vance nói thêm.

Ông Abdul Majid Hakim Elahi, Đặc phái viên của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Pakistan có thể kéo dài 2 hoặc 3 ngày.

"Có thể trong 2 ngày, hoặc 3 ngày, họ (các phái đoàn) sẽ đàm phán, sau đó họ sẽ quay trở lại nước mình để tiếp tục thảo luận với các quan chức của nước họ", ông nói.

Tuy nhiên, theo Đặc phái viên Iran, một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần sẽ không đủ để đạt được các giải pháp cuối cùng.

Ông cũng cho rằng thỏa thuận ngừng bắn nên được gia hạn nếu các bên đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán ở Pakistan.

"Họ phải mở rộng thỏa thuận ngừng bắn này. Bởi vì có rất nhiều điều cần được đàm phán với Mỹ. Và nếu họ (các phái đoàn) đạt được một số thỏa thuận, họ có thể mở rộng thỏa thuận ngừng bắn này hơn nữa và tiếp tục đàm phán. Tôi nghĩ hai tuần là không đủ", ông Elahi nhấn mạnh.

Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm “căng thẳng” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9/4.

Cuộc điện đàm diễn ra ngay trước khi Israel tuyên bố sẽ tìm kiếm các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp với Li Băng.

Đây là lần trao đổi thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong tuần này, trong đó Li Băng là chủ đề chính.

Hôm 7/4, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi trước khi Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Theo nguồn tin Israel, Thủ tướng Netanyahu đã vận động Tổng thống Trump tách Li Băng khỏi khuôn khổ ngừng bắn với Iran.

Ông Trump được cho là đã yêu cầu ông Netanyahu giảm bớt các cuộc tấn công chống lại Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng, sau khi các đợt không kích của Israel khiến 303 người thiệt mạng hôm 8/4, theo Bộ Y tế Li Băng.