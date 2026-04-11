Báo Anh: Lãnh tụ Iran trực tiếp ra quyết định đàm phán ngừng bắn với Mỹ

Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin ngày 11/4 cho biết, Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang hồi phục sau những vết thương ở mặt và chân do cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Dẫu vậy, vị lãnh đạo 56 tuổi này đang dần hồi phục và vẫn giữ được sự minh mẫn về trí tuệ. Hai trong số các nguồn tin cho biết ông đang tham gia các cuộc họp với các quan chức cấp cao thông qua hình thức hội nghị âm thanh và tham gia vào việc ra quyết định đối với các vấn đề lớn, bao gồm cả xung đột và các cuộc đàm phán với Mỹ.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2. Một cuộc không kích vào một tổ hợp tại thủ đô Tehran của Iran hôm 28/2 đã khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cha của ông Mojtaba. Cuộc tấn công cũng khiến các thành viên khác trong gia đình ông Mojtaba, bao gồm vợ, anh rể và chị dâu của ông, thiệt mạng. Bản thân ông cũng bị thương.

Giới chức Iran nhiều lần khẳng định ông chỉ bị thương nhẹ, vẫn khỏe mạnh và đang điều hành đất nước.

Câu hỏi về việc liệu sức khỏe của ông Khamenei có cho phép ông điều hành các công việc quốc gia hay không nảy sinh khi các cuộc đàm phán hòa bình mang tính quyết định giữa Iran và Mỹ chuẩn bị diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào hôm nay.

Cả phái đoàn Mỹ và Iran đều đã đến Islamabad. Tuy nhiên, phái đoàn Iran sẽ hội đàm trước với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước khi quyết định có đàm phán với Mỹ hay không.

Do tính chất phức tạp và nhạy cảm cao của cuộc đàm phán, Iran đã cử phái đoàn 71 người gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và an ninh tới Islamabad.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu phái đoàn. Ngoài ra còn có Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng Quốc phòng Tối cao Ali-Akbar Ahmadian, và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnasser Hemmati, cùng với một số thành viên quốc hội.

Trước khi lên đường đến Pakistan, ông Qalibaf đăng tải một bài viết trên X cho biết, một lệnh ngừng bắn ở Li Băng và việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran là điều kiện bắt buộc đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.

Ông nói rõ rằng các cuộc đàm phán sẽ không được tổ chức nếu 2 điều kiện tiên quyết này không được đáp ứng.

“Hai vấn đề này phải được hoàn tất trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu”, ông tuyên bố.

Masood Akhtar, một cựu Thống soái Không quân Pakistan, tin rằng ưu tiên của Mỹ tại các cuộc đàm phán là mở cửa trở lại eo biển Hormuz và đó là mục tiêu tối thiểu của họ.

“Họ cũng muốn đảm bảo rằng các thanh sát viên hạt nhân có thể tiếp cận và kiểm tra các địa điểm hạt nhân của Iran”, ông nhận định, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ không thay đổi lập trường đối với các vấn đề then chốt của mình như vấn đề hạt nhân và kho dự trữ tên lửa.

Cựu sĩ quan quân đội này cho rằng Tehran có thể đưa ra những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Li Băng và Yemen.

Theo ông Akhtar, Iran đang có “một chút lợi thế và thời gian đang ủng hộ họ”, bất chấp việc phải chịu những đòn tấn công từ lực lượng Israel và Mỹ.