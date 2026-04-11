Iran cử phái đoàn 71 người đàm phán với Mỹ

Phái đoàn Iran đến Pakistan (Ảnh: Xinhua).

Hãng tin nhà nước Tasnim ngày 11/4 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã dẫn đầu phái đoàn, gồm 71 người tới Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho cuộc hòa đàm với Mỹ

Phái đoàn của Iran tại Islamabad gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và an ninh, trong đó cũng bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi.

“Do tính chất phức tạp và nhạy cảm cao của các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, phái đoàn Iran không chỉ bao gồm các nhà đàm phán chính mà còn có các ủy ban kỹ thuật và chuyên gia để tham vấn khi cần thiết”, báo cáo cho hay.

Ông Ghalibaf, 64 tuổi, có bằng Tiến sĩ địa lý chính trị tại Đại học Tarbiat Modares. Ông là cựu thị trưởng Tehran và từng là một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng thời trẻ. Trên cương vị Thị trưởng Tehran từ năm 2005 đến 2017, ông Ghalibaf đã thể hiện thái độ cởi mở đối với các cam kết quốc tế.

Ông đã tham dự các sự kiện như Diễn đàn Kinh tế Thế giới và từng nói với truyền thông Anh rằng: “Tôi muốn phương Tây thay đổi thái độ đối với Iran và tin tưởng Iran, đồng thời hãy yên tâm rằng tại Iran luôn có quan điểm muốn thúc đẩy các vấn đề thông qua đối thoại”.

Ông đã 4 lần tranh cử tổng thống vào các năm 2005, 2013, 2017 và 2024, nhưng không thành công.

Ở phía Mỹ, phái đoàn do Phó Tổng thống JD Vance cũng đã lên đường đến Islamabad.

Vali Nasr, giáo sư về các vấn đề quốc tế và nghiên cứu Trung Đông tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins, cho biết ông tin rằng phía Iran muốn có sự hiện diện của ông Vance trong phòng đàm phán để đảm bảo rằng thông điệp của họ được truyền đạt trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi nghĩ cấp độ tham gia vào các cuộc đàm phán lần này là cao nhất mà chính quyền Tổng thống Trump và Iran từng có từ trước đến nay", ông nói.

Ông Nasr cho biết Iran muốn một mức độ tiếp cận cao hơn cả đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống.

Giáo sư Nasr nhận định, từ góc nhìn của Tehran, có vẻ như "họ (ông Witkoff và ông Kushner) đã không nắm bắt được các vấn đề" và "có lẽ đã trình bày sai lệch" với Nhà Trắng về những kết quả đã đạt được trong vòng đàm phán trước đó tại Geneva.

Kế hoạch đàm phán được đưa ra sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Theo các nguồn tin, cuộc đàm phán sẽ diễn ra theo cả hình thức gián tiếp và trực tiếp.

Hai bên có khả năng sẽ thống nhất về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán thông qua trung gian Pakistan, sau đó dự kiến sẽ chuyển sang các cuộc thảo luận trực tiếp vào cuối ngày.

Các vòng đàm phán trước đây phần lớn là gián tiếp thông qua các trung gian Oman, mặc dù đã có một số tiếp xúc trực tiếp trong các cuộc đàm phán hạt nhân vào mùa xuân năm ngoái.