NATO chi 1.500 tỷ cho quân sự: Mục tiêu 11 năm trước sắp thành hiện thực

Một cuộc tập trận của NATO (Ảnh: Reuters).

NATO ngày 27/8 cho biết toàn bộ các thành viên của khối sẽ đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng trước đây là 2% GDP vào năm 2025, khi họ chuẩn bị cho một con số tham vọng hơn nhiều.

Liên minh quân sự gồm 32 quốc gia này đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 ở Hà Lan về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong thập kỷ tới dưới áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đã thúc đẩy các đồng minh cam kết chi 5% GDP cho các khoản chi liên quan đến an ninh, nhằm giảm gánh nặng bảo vệ đồng minh cho Washington.

Con số tổng này được chia thành 3,5% cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực rộng hơn như cơ sở hạ tầng và an ninh mạng.

Mục tiêu mới thay thế mức chi tiêu quân sự trước đây 2% vốn được đặt ra từ năm 2014.

NATO cho biết trong một tuyên bố rằng tất cả các đồng minh hiện dự kiến sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2025 và tổng chi tiêu quốc phòng của toàn khối sẽ vượt 1.500 tỷ USD trong năm.

Điều này diễn ra sau khi một nhóm nước Tây Ban Nha, Bỉ và Italy đã công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng đạt mức 2% GDP trước hội nghị tại Hà Lan.

Theo giới quan sát, việc nâng chi tiêu quân sự lên 5% sẽ được xem là một thách thức không nhỏ với một số quốc gia châu Âu, trong bối cảnh toàn bộ thành viên NATO mất hơn 10 năm để đạt được mục tiêu cũ là 2%.

Tuy nhiên, các quan chức khẳng định các quốc gia châu Âu phải thực hiện đúng cam kết nếu muốn có đủ năng lực răn đe với các đối thủ tiềm tàng.

Mỹ, nước bảo đảm an ninh cho châu Âu kể từ Thế chiến II, nhấn mạnh mong muốn các đồng minh ở lục địa này san sẻ trách nhiệm phòng thủ của liên minh.

Lầu Năm Góc đang tiến hành rà soát các hoạt động triển khai trên toàn cầu và có thể sẽ xem xét cắt giảm hiện diện tại châu Âu để tập trung vào các khu vực chiến lược khác.

Trong khi một số quốc gia châu Âu còn chậm trễ trong chi tiêu quốc phòng, các thành viên NATO Ba Lan và các nước Baltic đã sẵn sàng đạt mức 5% GDP trong vài năm tới.

Ba Lan được dự báo là quốc gia chi tiêu quốc phòng cao nhất NATO năm 2025 với 4,48% GDP.

Mỹ hiện chi 3,22% GDP cho quốc phòng nhưng đóng góp phần lớn ngân sách của toàn khối tính theo giá trị tuyệt đối.