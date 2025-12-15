Máy bay quân sự Mỹ suýt va chạm máy bay chở khách gần Venezuela

Một máy bay JetBlue (Ảnh minh họa: Mirror).

Theo truyền thông Mỹ, sự việc xảy ra hôm 12/12. Máy bay JetBlue mang số hiệu chuyến bay 1112 được cho là đã suýt va chạm một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ khi đang bay từ Curaçao, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Venezuela, tới sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York.

Khoảng 20 phút sau khi cất cánh, máy bay chở khách bất ngờ bị mất độ cao trong quá trình nâng độ cao.

“Chúng tôi suýt nữa thì xảy ra va chạm trên không ở đây. Họ bay cắt ngang trực tiếp đường bay của chúng tôi mà không bật bộ phát đáp”, phi công của JetBlue nói.

Người phát ngôn của JetBlue, ông Derek Dombrowski, hôm qua cho hay hãng hàng không đã báo cáo sự việc với các cơ quan chức năng.

“Các thành viên tổ bay của chúng tôi được đào tạo về các quy trình phù hợp cho nhiều tình huống bay khác nhau, và chúng tôi đánh giá cao việc tổ bay đã kịp thời báo cáo sự việc này lên ban lãnh đạo”, ông nói.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh phía Nam Mỹ (US Southern Command), Đại tá Manny Ortiz, cho biết họ “đã nắm được các thông tin gần đây liên quan đến hoạt động của máy bay quân sự Mỹ tại khu vực Caribe và đang xem xét vụ việc”.

Ông nói thêm rằng an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu và quân đội Mỹ đang “làm việc thông qua các kênh phù hợp để đánh giá các tình tiết xung quanh sự việc”.

Không quân Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hồi tháng trước đã ban hành một cảnh báo đối với các máy bay Mỹ, kêu gọi họ “hết sức thận trọng” khi hoạt động trong không phận Venezuela, “do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh Venezuela".

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện hải quân tại vùng Caribe.

Washington đã triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford và khoảng 15.000 thủy thủ cùng lính thủy đánh bộ tới khu vực trong chiến dịch chống ma túy và an ninh hàng hải mang tên Southern Spear.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên, Mỹ sẽ sớm mở rộng chiến dịch chống các hoạt động buôn ma túy liên quan đến Venezuela sang cả đất liền, cam kết bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ.

Venezuela đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã điện đàm với Tổng thống Trump với hy vọng có thể mở ra cánh cửa cho “đối thoại tôn trọng lẫn nhau”.