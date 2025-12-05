Trung Quốc tìm cách hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Venezuela

Mỹ đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ đến khu vực Caribe cùng nhiều tàu quân sự (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi về cuộc khủng hoảng tại Venezuela, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh “phản đối mọi hành động vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc hoặc làm xói mòn chủ quyền và an ninh của các nước khác”.

Ông cho biết, Trung Quốc đang liên lạc với nhiều chính phủ “để bảo vệ trạng thái hòa bình của Mỹ Latinh và Caribe và để tránh leo thang thêm”.

Những phát biểu này được đưa ra sau nhiều ngày Venezuela cảnh báo về điều mà họ gọi là sự hiện diện quân sự “quy mô lớn và chưa từng có” của Mỹ ở vùng biển lân cận.

Washington đã triển khai tàu sân bay Gerald R. Ford và khoảng 15.000 thủy thủ cùng lính thủy đánh bộ tới khu vực trong chiến dịch chống ma túy và an ninh hàng hải mang tên Southern Spear.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên, Mỹ sẽ sớm mở rộng chiến dịch chống các hoạt động buôn ma túy liên quan đến Venezuela sang cả đất liền, cam kết bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ.

“Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu trên đất liền. Các bạn biết đấy, hoạt động trên đất liền thì dễ hơn nhiều. Chúng tôi biết họ đi tuyến nào. Chúng tôi biết mọi thứ về họ. Chúng tôi biết họ sống ở đâu”, ông Trump cho biết.

Tuần trước, ông Trump xác nhận đã điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cuộc liên lạc trực tiếp đầu tiên của họ trong nhiều năm và được mô tả là ngắn gọn nhưng đáng chú ý.

Ông Maduro chia sẻ trên truyền hình nhà nước rằng cuộc trò chuyện “hòa nhã” và ông hy vọng nó có thể mở ra cánh cửa cho “đối thoại tôn trọng lẫn nhau”. Ông cho biết quyết định tiết lộ cuộc gọi nhằm phản bác các tin đồn và nhấn mạnh rằng những vấn đề ngoại giao nhạy cảm phải được xử lý “một cách thận trọng”.