Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn khi diễn tập tại Philippines

Máy bay quân sự của Mỹ trong cuộc tập trận tại Philippines hôm 24/2 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Philippines).

Trong một tuyên bố hôm 26/2, các quan chức Philippines cho biết, máy bay quân sự Mỹ đã đâm vào hàng rào chắn bê tông khi đang nỗ lực cất cánh từ đường bộ trong cuộc tập trận khẩn cấp tại thị trấn Laoac, tỉnh Pangasinan, miền bắc Philippines.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, 5 binh sĩ tham gia nhiệm vụ tập trận đã bị thương trong khi máy bay bị hư hại. Phi công và hai binh sĩ Mỹ khác đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị, trong khi hai người khác được điều trị tại chỗ.

Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương Mỹ (INDOPACOM) cho hay, hiện còn một quân nhân đang được điều trị tại bệnh viện địa phương và đang trong tình trạng ổn định.

Vụ tai nạn này, vốn không gây ra thương vong dân sự, hiện đang được điều tra kỹ càng, theo Bộ Chỉ huy này.

INDOPACOM không xác nhận tổng số người bị thương hoặc loại máy bay liên quan đến vụ tai nạn, nhưng truyền thông nhà nước trước đó đưa tin rằng Lực lượng Vũ trang Philippines và Đội Đặc nhiệm Mỹ đã sử dụng máy bay vận tải C-146 để thực hiện “hoạt động hạ cánh thay thế” trên một tuyến đường vòng ở Laoac, Pangasinan.

Theo báo Stars and Stripes, C-146 là phiên bản quân sự của máy bay chở khách Dornier 328, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, có năng lực cất và hạ cánh trên đường băng ngắn. Dòng máy bay này đã được triển khai liên tục từ tháng 10/2011 với nhiệm vụ chính là chuyên chở lực lượng và hàng hóa một cách linh động, đáp ứng nhu cầu của Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt.

Cuộc tập trận được thực hiện với sự phối hợp cùng các cơ quan chức năng Philippines nhằm thực tập hoạt động cất và hạ cánh máy bay trên đường bộ trong trường hợp không thể tiếp cận sân bay trong bão hoặc động đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro cho biết đây là hoạt động huấn luyện cho các nhiệm vụ quân sự và hỗ trợ nhân đạo không cần sân bay và đường băng, dự trù cho trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên như bão hoặc động đất.

Bộ Quốc phòng Philippines đăng tải nhiều hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy một chiếc C-146 Wolfhound thực hiện hoạt động hạ cánh trên đường bộ lần đầu tiên tại Philippines và lần thứ hai tại châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro chứng kiến hoạt động này.

"Máy bay đã hạ cánh xuống đường bộ tại Laoac mà không gặp sự cố nào nhưng khi cất cánh thì bị chao đảo", một quan chức Philippines nói.

Là đồng minh lâu năm, Mỹ và Philippines tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung thường niên.