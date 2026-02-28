Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: X).

Một máy bay vận tải Hercules của Không quân Bolivia chở tiền giấy mới đã rơi xuống một đại lộ đông đúc hôm 27/2, khiến 15 người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương, theo hãng truyền thông địa phương Unitel.

Chiếc máy bay gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu tại thành phố El Alto, gần thủ đô La Paz của Bolivia.

Chỉ huy đơn vị cứu hỏa cứu hỏa Pavel Tovar không làm rõ liệu những người thiệt mạng là hành khách trên máy bay hay ở trong các phương tiện bị hư hại trên tuyến đường gần sân bay của thành phố.

Theo nhà chức trách địa phương, chiếc máy bay quân sự khởi hành từ thành phố Santa Cruz và bị rơi sau khi hạ cánh rồi trượt khỏi đường băng tại El Alto, lao ra đại lộ lân cận.

Unitel dẫn lời Bộ Quốc phòng Bolivia cho biết máy bay đang vận chuyển tiền tệ đến các khu vực nội địa trong nước.

Máy bay quân sự Bolivia rơi khi đang chở tiền, nhiều người lao vào nhặt (Video: RT).

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn khi nhiều người đổ xô tới hiện trường, dường như nhặt số tiền vương vãi trên mặt đất. Lực lượng chức năng tại hiện trường đã dùng vòi rồng để ngăn đám đông tiếp cận.

Theo ông Tovar, ít nhất 15 phương tiện đã liên quan đến vụ tai nạn. Lính cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy bao trùm chiếc máy bay. Ngân hàng Trung ương Bolivia dự kiến sẽ họp báo vào cuối ngày 27/2 (giờ địa phương).

Sân bay quốc tế El Alto đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn, theo thông báo của hãng hàng không quốc gia Boliviana de Aviacion. Video phát trên truyền thông địa phương cho thấy máy bay bị hư hại nghiêm trọng, cũng như nhiều phương tiện trên đại lộ nơi xảy ra vụ rơi.