Rơi máy bay khiến Tổng tham mưu trưởng và một số quan chức Libya thiệt mạng

Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammed Ali Ahmed al-Haddad (Ảnh: AFP).

Một máy bay tư nhân Dassault Falcon 50 chở các quan chức quân sự cấp cao của Libya đã bị rơi vào tối muộn ngày 23/12 ở khu vực phía tây nam thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, phái đoàn này có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các cuộc đàm phán.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya xác nhận các cơ quan của nước này đã mất liên lạc với máy bay khoảng 40 phút sau khi nó cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara. Trước khi liên lạc bị cắt, máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.

Theo Bộ trưởng Yerlikaya, trên máy bay có 5 hành khách, trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya, Tướng Mohammed Ali Ahmed al-Haddad. Ông nói, đội cứu hộ khẩn cấp đã tìm thấy xác máy bay gần làng Kesikkavak, thuộc quận Haymana của Ankara.

Đoạn video từ camera giám sát đang lan truyền trên mạng được cho là ghi lại một vụ nổ lớn sáng lóe trên bầu trời thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, được tin là có liên quan đến vụ rơi máy bay. Hiện chưa thể xác định ngay liệu vụ nổ trong hình ảnh xảy ra trên không hay khi máy bay đã rơi xuống mặt đất.

Chính phủ Libya cũng lên tiếng xác nhận vụ tai nạn.

“Đây là một sự cố bi thảm và đau đớn xảy ra khi phái đoàn đang trên đường trở về sau chuyến công tác chính thức từ thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự mất mát to lớn này là tổn thất lớn đối với quốc gia, đối với quân đội và toàn thể nhân dân”, Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah tuyên bố.

Ông cho biết, trên máy bay còn có Tư lệnh lực lượng lục quân Libya, giám đốc cơ quan công nghiệp quốc phòng, một cố vấn của tổng tham mưu trưởng và một nhiếp ảnh gia thuộc văn phòng tổng tham mưu trưởng.

Máy bay gặp nạn là một phi cơ thuê, đăng ký tại Malta và hiện giới chức Libya chưa có “đủ thông tin về quyền sở hữu hay lịch sử kỹ thuật” của máy bay.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thủ tướng Libya đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng cử một phái đoàn chính thức sang Ankara để theo dõi các thủ tục liên quan. Chính phủ Libya cũng công bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ rơi máy bay.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ một ngày sau khi quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua quyết định gia hạn thêm 2 năm nhiệm kỳ triển khai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya.

Là một thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ Libya về mặt quân sự và chính trị, đứng về phía chính phủ có trụ sở tại Tripoli được cộng đồng quốc tế công nhận. Năm 2020, Ankara đã điều quân nhân tới Libya để huấn luyện và hỗ trợ chính phủ, đồng thời sau đó đạt được một thỏa thuận phân định ranh giới trên biển, vốn bị Ai Cập và Hy Lạp phản đối.

Năm 2022, Ankara và Tripoli cũng ký một thỏa thuận sơ bộ về thăm dò năng lượng, tiếp tục vấp phải sự phản đối của Ai Cập và Hy Lạp.