Chủ tịch Ủy ban châu Âu: NATO để ngỏ bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga (Ảnh minh họa: TASS).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết việc bắn hạ máy bay Nga nếu chúng. xâm nhập không phận NATO là “không thể loại trừ”, sau hàng loạt cáo buộc vi phạm không phận liên minh.

“Tôi cho rằng chúng ta phải bảo vệ từng tấc lãnh thổ. Điều đó có nghĩa là nếu có xâm phạm không phận, sau khi cảnh báo, sau khi nói rõ ràng, thì tất nhiên phương án bắn hạ máy bay chiến đấu xâm nhập không phận là điều có thể tính đến”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu với truyền thông ngày 24/9.

Estonia cuối tuần trước nói rằng 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã vi phạm không phận Estonia mà không có sự cho phép trong khoảng 12 phút trước khi buộc phải rút lui.

Vài ngày trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc khoảng 20 máy bay không người lái của Nga đi vào không phận, buộc các máy bay chiến đấu của NATO phải bắn hạ một số trong đó.

Một số nước khác trong liên minh quân sự NATO cũng báo cáo những vụ việc tương tự.

Tại một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo: “Nếu một tên lửa hay máy bay khác xâm nhập không phận chúng tôi mà không có phép, bất kể là cố ý hay vô tình, và bị bắn hạ, mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, xin đừng tới đây than phiền”.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng đưa ra thông điệp tương tự, khẳng định London sẵn sàng “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ bầu trời và lãnh thổ NATO”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước đó cho biết liên minh sẽ quyết định theo từng trường hợp cụ thể việc có bắn hạ máy bay Nga bị nghi ngờ xâm phạm không phận của khối hay không.

Ông nêu rõ: “Các quyết định về việc có tấn công máy bay xâm nhập, ví dụ khai hỏa, đều được đưa ra trong thời gian thực và luôn dựa trên thông tin tình báo hiện có về mức độ đe dọa mà máy bay đó gây ra”.

Ông cũng cho biết trong sự cố tại Estonia, “lực lượng NATO đã nhanh chóng đánh chặn và hộ tống máy bay Nga mà không để xảy ra leo thang, vì không đánh giá thấy mối đe dọa ngay lập tức”.

Trong khi đó, Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho rằng cả Ba Lan lẫn Estonia đều chưa cung cấp bằng chứng xác đáng.

Giới chức Nga khẳng định các tiêm kích của họ chỉ thực hiện chuyến bay theo kế hoạch và “không hề đi chệch lộ trình đã thỏa thuận, cũng không vượt vào không phận Estonia”.

Ông Polyansky đồng thời nhấn mạnh thiệt hại duy nhất trong sự cố máy bay không người lái tại Ba Lan là do một tên lửa không đối không của Ba Lan bắn trúng một ngôi nhà.

Ông Polyansky cáo buộc các nước châu Âu “tạo dựng” sự cố với Nga nhằm gây sức ép để chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có lập trường gay gắt hơn với Moscow.