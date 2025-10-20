Máy bay trượt khỏi đường băng lao xuống biển ở Hong Kong, 2 người chết

Máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng lao xuống biển ở Hong Kong sáng 20/10 (Ảnh: Times).

Theo thông cáo của Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong (AAHK), vụ việc xảy ra vào khoảng 3h50 sáng ngày 20/10, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại khu vực sân bay.

Sự cố khiến một nhân viên sân bay mất tích, trong khi một người khác đã được cứu cùng 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Trong khi đó, nguồn tin của ABC News nói rằng, ít nhất 2 nhân viên sân bay thiệt mạng. Cảnh sát nghi ngờ máy bay đã đâm vào xe tiếp nhiên liệu chở 2 nhân viên này trong lúc trượt khỏi đường băng và lao xuống biển.

Một trong 3 đường băng của sân bay đã tạm thời bị đóng cửa. Giới chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích quanh khu vực ven biển gần đường băng.