Máy bay bí ẩn rơi gần “Vùng 51” tuyệt mật của Mỹ

Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ (Ảnh: USAF).

Trong tuyên bố mới đây, các quan chức tại Căn cứ Không quân Creech ở bang Nevada của Mỹ cho biết một máy bay “đã gặp sự cố” và rơi xuống sa mạc, chỉ cách khu vực hạn chế quanh Vùng 51 vài km hôm 23/9.

Căn cứ nổi tiếng này từ lâu đã gắn liền với nhiều giả thuyết về người ngoài hành tinh, khi các nhà nghiên cứu UFO và những người theo thuyết âm mưu cho rằng các dự án bí mật của chính phủ Mỹ được tiến hành tại đây từ thập niên 1950.

Không quân Mỹ nói, máy bay gặp nạn thuộc Không đoàn 432, đóng tại Creech, song nhiều người dùng mạng xã hội chỉ ra Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã ban hành lệnh hạn chế bay tạm thời quanh khu vực trong suốt một tuần. Lý do duy nhất được FAA đưa ra là an ninh quốc gia, mà không có thêm chi tiết nào khác.

Vụ rơi máy bay cách ranh giới an ninh của Vùng 51 khoảng 19km về phía đông, và cách chính căn cứ khoảng 39km.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn xuất hiện sau khi lực lượng quân đội dọn sạch hiện trường, không để lại bất kỳ dấu vết nào cho công chúng.

Vị trí rơi máy bay gần Vùng 51 ở bang Nevada của Mỹ (Ảnh: Google Maps).

Quan chức tại Creech cho biết, ngày 3/10, các nhà điều tra phát hiện một thân bom huấn luyện không chứa thuốc nổ cùng một mảnh vỡ máy bay không xác định nguồn gốc tại cùng vị trí vụ rơi, khiến quân đội phải đề nghị FBI tham gia điều tra.

Không quân cho rằng có người cố tình thay đổi hiện trường sau khi quân đội rời khỏi khu vực. Phần bom huấn luyện được mô tả là “vũ khí mô phỏng không có khả năng phát nổ”, còn mảnh vỡ kia được cho là một mảnh vỡ máy bay, nhưng không rõ xuất xứ.

Joerg Arnu, một nhà nghiên cứu lâu năm về Vùng 51 đã đến hiện trường ngày 27/9 và cho biết nơi này “hoàn toàn bị dọn sạch”, chỉ còn lại những vệt bánh xe có thể là từ các phương tiện quân sự tìm kiếm mảnh vỡ.

“Đất bị cày xới mạnh đến mức không thể xác định điểm va chạm”, ông Arnu nói trong một video quay tại khu vực được cho là nơi xảy ra vụ rơi máy bay. Theo ông, tuy không còn mảnh vỡ nào trên mặt đất, nhưng vẫn có thể còn vật thể nằm sâu dưới cát, và mưa sa mạc đôi khi có thể làm chúng trồi lên lại.

Không quân Mỹ khẳng định “chưa thể cung cấp thêm chi tiết nào vào thời điểm này”, nhưng cho biết không có thương vong hoặc chấn thương nào trong sự cố.

Căn cứ Creech nằm cách vị trí vụ rơi chưa đến 100km, là nơi đặt trụ sở của Không đoàn 432, đơn vị vận hành máy bay không người lái MQ-9 Reaper, máy bay tàng hình RQ-170 Sentinel cùng nhiều loại phương tiện phục vụ trinh sát và tác chiến.

Theo trang tin quốc phòng The War Zone, các máy bay Reaper được sử dụng cho nhiệm vụ giám sát, theo dõi mục tiêu và tấn công bằng tên lửa từ xa là loại phổ biến nhất tại căn cứ này. Tuy nhiên, việc chúng gặp sự cố không phải hiếm do lỗi kỹ thuật hoặc sai sót điều khiển.

Dẫu vậy, những người theo thuyết âm mưu cho rằng việc giới chức giữ kín thông tin về vụ rơi lần này là khá bất thường. Họ chỉ ra các điều tra viên liên bang đã xuất hiện rất nhanh, tìm kiếm bằng chứng giả và giữ bí mật vụ việc suốt hơn 2 tuần, cho thấy có thể máy bay liên quan không phải là một thiết bị không người lái thông thường.

Gần đây, máy bay phản lực tuyệt mật RAT55 của Không quân Mỹ cũng được phát hiện bay trên Vùng 51, củng cố tin đồn loại phi cơ radar bí ẩn này đang hoạt động tại cơ sở Groom Lake.

Trong nhiều thập niên, Vùng 51 vẫn là nơi phát triển và thử nghiệm các loại máy bay tối tân của Mỹ, bao gồm F-117 Nighthawk, máy bay ném bom tàng hình đầu tiên của nước này.