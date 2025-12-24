Hé lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay khiến Tham mưu trưởng Libya thiệt mạng

Hiện trường vụ rơi máy bay (Ảnh: AFP).

Cung cấp thông tin về vụ rơi máy bay khiến Tổng tham mưu trưởng Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad và một số quan chức nước này thiệt mạng, ông Burhanettin Duran, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay máy bay Dassault Falcon 50 cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara lúc hơn 17h ngày 23/12 để hướng tới Tripoli.

Đến 17h33, máy bay thông báo với kiểm soát không lưu về tình trạng khẩn cấp do trục trặc hệ thống điện.

Kiểm soát không lưu đã điều hướng máy bay quay trở lại sân bay Esenboga và kích hoạt các biện pháp khẩn cấp. Tuy nhiên, máy bay đã biến mất khỏi radar lúc 17h36 khi đang hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh và sau đó mất liên lạc.

Máy bay sau đó được phát hiện rơi gần làng Kesikkavak, ngoại ô Ankara. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã tiếp cận hiện trường sau khi Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ 8 người trên khoang, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, thiệt mạng.

Các cuộc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của tất cả các cơ quan liên quan, ông Duran cho biết thêm.

Theo giới chức Libya, máy bay được thuê và đăng ký tại Malta. Quyền sở hữu và lịch sử kỹ thuật của máy bay sẽ được xem xét trong khuôn khổ cuộc điều tra.