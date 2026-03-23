Máy bay Canada nát đầu vì đâm phải xe cứu hỏa ở Mỹ, 2 phi công thiệt mạng

Đầu máy bay bị nát nghiêm trọng trong khi phần thân hướng lên trên (Ảnh: AFP).

Một máy bay của hãng Air Canada đã va chạm với một xe cứu hỏa trên đường băng tại sân bay LaGuardia ở New York vào 22/3, khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng và 2 người khác bị thương, giới chức Mỹ cho biết.

Khoảng 23h40 (giờ địa phương), một chuyến bay do Jazz Aviation khai thác thay mặt Air Canada đã đâm vào một phương tiện cứu hộ và chữa cháy hàng không của Cảng vụ New York và New Jersey, khi phương tiện này đang ứng phó với một sự cố khác, cơ quan này cho hay.

“Các quy trình ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức. Sân bay đang đóng cửa để phục vụ công tác ứng phó và cho phép tiến hành điều tra toàn diện", thông báo viết.

Hai người bên trong xe cứu hỏa bị thương trong vụ va chạm. Chiếc xe trước đó đã được cho phép hoạt động và đang đến hỗ trợ một chuyến bay gần đó báo cáo có mùi lạ trong buồng lái.

Cảng vụ chưa công bố thông tin về thương vong. Hình ảnh và video tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay bị nát, trong khi thân máy bay bị hướng lên trên.

Máy bay Canada bị nát đầu vì đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ (Video: AP).

Jazz xác nhận sự cố liên quan đến chuyến bay Air Canada số hiệu 8646 từ Montreal trong một tuyên bố sáng sớm ngày 23/3. Máy bay CRJ-900 chở 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, theo danh sách sơ bộ.

Theo dữ liệu cuối cùng trước va chạm do Flightradar24 ghi nhận, máy bay đang di chuyển với tốc độ khoảng 209km/h ngay trước khi đâm vào xe cứu hỏa.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh dừng cất hạ cánh tại LaGuardia ngay sau vụ va chạm do “tình huống khẩn cấp liên quan đến máy bay”. Theo FAA, sân bay dự kiến sẽ đóng cửa đến 14h ngày 23/3.

Đoạn ghi âm kiểm soát không lưu liên quan đến sự cố đã ghi lại những khoảnh khắc ngay trước khi xảy ra va chạm giữa máy bay và phương tiện.

Trong đoạn ghi âm, một kiểm soát viên không lưu cho phép một xe tác nghiệp băng qua đường băng. Vài giây sau, người này khẩn cấp yêu cầu xe dừng lại, trước khi thông báo đã xảy ra va chạm trên đường băng.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết sẽ triển khai một nhóm điều tra về vụ việc.