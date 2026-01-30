Máy bay Thái Lan quay đầu đón 23 hành khách bị bỏ quên trên đường băng

23 hành khách bị bỏ lại trên xe buýt ở đường băng (Ảnh: Bangkok Post).

Sự việc xảy ra trên chuyến bay FD3116 từ sân bay quốc tế Don Mueang (Bangkok) đi Hat Yai vào ngày 17/1. Theo một bài đăng chi tiết của hành khách trên Facebook, được chia sẻ ngày 28/1, một phụ nữ lớn tuổi trên máy bay báo cho tiếp viên hàng không ngay khi máy bay bắt đầu di chuyển rằng một người bạn của bà, người đã làm thủ tục check-in, không có mặt trên chuyến bay.

Các thành viên tổ bay, ban đầu không biết có hành khách bị thiếu, sau đó đã liên hệ với những người vắng mặt và được biết họ “vẫn đang ở trên xe buýt trung chuyển” do cửa xe không được mở để họ xuống.

Máy bay buộc phải quay đầu trở lại cửa khởi hành vào khoảng 7h45 sáng, cho phép 23 hành khách bị bỏ quên lên máy bay. Chuyến bay, chở tổng cộng 136 hành khách, bị chậm khoảng 36 phút.

Hành khách đăng bài đặt câu hỏi về mức độ chặt chẽ của quy trình kiểm tra trước khi lên máy bay, viết rằng: “Không có ai kiểm đếm hành khách lên máy bay, kể cả vào thời điểm chuẩn bị khởi hành”. Cô cũng cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi đã lên tiếng, qua đó tránh việc những hành khách kia bị bỏ lại.

AirAsia ra thông cáo ngày 28/1, thừa nhận đã xảy ra sai sót trong khâu phối hợp và liên lạc giữa các nhân viên. Hãng cho biết đã mở cuộc điều tra, xử lý theo đúng quy định, đồng thời cam kết tăng cường giám sát để ngăn sự việc tương tự tái diễn.

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã yêu cầu hãng hàng không này giải trình về sự cố và thực hiện các biện pháp khắc phục những vấn đề đã được xác định. CAAT cho biết họ chỉ nhận được đơn khiếu nại chính thức của hành khách vào ngày 29/1.

AirAsia cho rằng nguyên nhân là do “lỗi phối hợp và liên lạc giữa các nhân viên”. Chuyến bay sau đó hạ cánh an toàn tại Hat Yai.

Hãng hàng không cho biết với CAAT rằng họ sẽ siết chặt quy trình, yêu cầu tiếp viên hàng không, không chỉ nhân viên mặt đất, phải thực hiện kiểm đếm hành khách. Đồng thời, hãng sẽ cải tổ hệ thống liên lạc nội bộ để ngăn ngừa các sai sót tương tự.

Ông Saran Benjanirat, Phó tổng giám đốc CAAT, cho biết sự cố này cho thấy sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ các quy trình phục vụ mặt đất.