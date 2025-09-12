Mỹ công bố danh tính nghi phạm bắn đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Ảnh nghi phạm vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk (Ảnh: Reuters).

Thống đốc bang Utah Spencer Cox hôm nay 12/9 xác nhận cho biết các nhà chức trách đã bắt giữ Tyler Robinson, 22 tuổi, nghi phạm bị cáo buộc bắn chết nhà hoạt động Charlie Kirk.

"Robinson đã liên lạc với một người bạn của gia đình, người này đã liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Washington và cung cấp thông tin rằng Robinson đã thú nhận với họ hoặc ngụ ý rằng anh ta đã gây ra vụ việc", Thống đốc Cox nói.

Thống đốc Cox cho biết các nhà chức trách đã xem xét kỹ lưỡng đoạn video an ninh từ đại học Utah Valley và thấy nghi phạm đến trường vào sáng 10/9.

Ông Cox cho biết nghi phạm được nhìn thấy mặc áo phông màu nâu đỏ trơn, quần short sáng màu, đội mũ đen có logo màu trắng và đi giày sáng màu.

Theo Thống đốc bang Utah, khi bị các điều tra viên bắt vào sáng nay, nghi phạm mặc trang phục "tương đồng" với hình ảnh được thấy trong video.

"Các nhà điều tra đã phỏng vấn một thành viên trong gia đình Robinson. Người này nói rằng Robinson đã quan tâm đến chính trị nhiều hơn trong những năm gần đây", Thống đốc Cox nói thêm.

Ông Cox cho biết nghi phạm đã nhắc đến nhà hoạt động Charlie Kirk trong bữa tối cùng gia đình.

"Trong cuộc trò chuyện với một thành viên khác trong gia đình, Robinson có nhắc đến việc ông Charlie Kirk sẽ đến đại học Utah Valley. Họ đã nói về lý do họ không thích ông ấy và quan điểm của ông ấy", thống đốc cho biết.

Theo lời kể của người thân nghi phạm, Robinson đã nói tại bữa tối nói rằng "ông Kirk đầy thù hận và gieo rắc thù hận".

Ông Cox nói thêm rằng các nhà điều tra tin rằng nghi phạm hành động một mình, nhưng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Theo một quan chức thực thi pháp luật, cha của nghi phạm đã nhận ra con trai mình từ những bức ảnh được các nhà chức trách công bố.

Ông đã yêu cầu con trai ra đầu thú. Ông cũng gọi một mục sư đến hỗ trợ. Mục sư này đã gọi Cảnh sát Tư pháp Mỹ và họ đã bắt giữ nghi phạm.

Xuất hiện video mới về nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ

Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel cho biết nghi phạm Robinson đã bị bắt giữ lúc 22h giờ địa phương vào ngày 11/9.

Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận nghi phạm vụ sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk đã bị bắt giữ. Ông Trump cho biết một người thân cận với nghi phạm đã tố giác hắn.

Ông Charlie Kirk, người được coi là đồng minh của Tổng thống Trump, bị ám sát đầu giờ chiều 11/9 khi đang diễn thuyết trong khuôn viên trường đại học Utah Valley.

Ông Kirk được cho là đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí ông đang diễn thuyết chỉ khoảng 200m, sau khi phát biểu trước đám đông khoảng 3.000 người với các biện pháp an ninh lỏng lẻo.

Nhà hoạt động Kirk là đồng sáng lập của Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên nhằm lan tỏa những giá trị bảo thủ tại các trường đại học nghiêng về khuynh hướng tự do.

Tổ chức này đóng vai trò then chốt trong nỗ lực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho ông Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm ngoái, giúp lật ngược sự ủng hộ của bang Arizona về phía ông Trump.