Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định sức mạnh vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong phiên họp của Đại hội đảng Lao động Triều Tiên ngày 23/2 (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 25/2, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố bế mạc Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên. Ông cho biết đại hội đã đề ra các mục tiêu chính sách quan trọng cho Triều Tiên trong 5 năm tới.

"Quyết tâm mạnh mẽ và không lay chuyển của đảng là tăng cường hơn nữa lực lượng hạt nhân nhà nước và thực thi triệt để vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu tại đại hội đảng.

Ông Kim Jong-un cho biết “vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe các mối đe dọa tiềm tàng từ đối thủ và duy trì ổn định khu vực". Ông cũng mô tả vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là "sự đảm bảo" cho an ninh và lợi ích của quốc gia.

"Chúng ta có kế hoạch dài hạn là tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia, đồng thời sẽ tập trung vào các dự án nhằm tăng số lượng vũ khí hạt nhân và mở rộng phương tiện vận hành cũng như phạm vi sử dụng hạt nhân”, ông Kim Jong-un nêu rõ.

Ông Kim Jong-un cho biết triển vọng quan hệ Triều Tiên - Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ, đồng thời loại trừ mọi cuộc thảo luận với Hàn Quốc.

"Nếu Mỹ từ bỏ chính sách đối đầu với Triều Tiên bằng cách tôn trọng hiện trạng của đất nước chúng tôi... thì không có lý do gì chúng tôi không thể có quan hệ tốt với Mỹ", ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên gọi Hàn Quốc là "đối thủ nguy hiểm nhất" và loại trừ khả năng đàm phán với nước láng giềng. Ông nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng hành động nếu Hàn Quốc có hành vi gây căng thẳng với Triều Tiên.

Đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm Tổng Bí thư tại đại hội đảng lần thứ 9.

KCNA nhấn mạnh, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái đắc cử nhận được “sự đồng thuận vững chắc” từ các đảng viên, nhân dân và binh sĩ.

KCNA ca ngợi công lao của ông Kim Jong-un trong việc nâng cao uy tín của đất nước, tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng của nước này và củng cố quân đội thành “một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh”.

Dưới sự lãnh đạo của ông, “khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với lực lượng hạt nhân làm nòng cốt đã được cải thiện một cách căn bản”, KCNA cho biết.

Ông Kim Jong-un nhiều lần khẳng định Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh vị thế "không thể đảo ngược" của Triều Tiên với tư cách là một cường quốc hạt nhân đã được ghi nhận trong hiến pháp của đất nước.

Trích dẫn đánh giá của các chuyên gia, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young vào tháng 9/2025 cho biết Triều Tiên được cho là sở hữu tới 2.000kg uranium làm giàu ở cấp độ cao. Ông cũng cho biết Triều Tiên được cho là đang vận hành các máy ly tâm uranium tại 4 địa điểm khác nhau để tích lũy vật liệu hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Triều Tiên đã theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân trong nhiều thập niên, bao gồm cả hoạt động bí mật làm giàu uranium, cho phép sản xuất tới 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên của phía Hàn Quốc.