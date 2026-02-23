Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

“Hội nghị lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã quyết định tái bầu đồng chí Kim Jong-un làm Tổng Bí thư vì việc thực thi và phát triển của đảng cũng như sự thịnh vượng của đất nước”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 23/2.

KCNA nhấn mạnh, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái đắc cử nhận được “sự đồng thuận vững chắc” từ các đảng viên, nhân dân và binh sĩ.

KCNA ca ngợi công lao của ông Kim Jong-un trong việc nâng cao uy tín của đất nước, tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng của nước này và củng cố quân đội thành “một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh”.

Dưới sự lãnh đạo của ông, “khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với lực lượng hạt nhân làm nòng cốt đã được cải thiện một cách căn bản”, KCNA cho biết.

Theo KCNA, quyết định tái bổ nhiệm Tổng Bí thư Kim Jong-un được thông qua vào ngày thứ tư của đại hội. Đại hội cũng đã bầu các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương đảng và thông qua các sửa đổi đối với điều lệ đảng. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp chi tiết về những thay đổi này.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên kéo dài nhiều ngày và vào cuối đại hội sẽ công bố các mục tiêu chính sách chủ chốt cho 5 năm tới, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và ngoại giao.