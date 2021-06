Lý do xe "Quái thú" của ông Biden vắng bóng trong chuyến công du Anh

Dân trí Trong đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến công du Anh, người ta không thấy chiếc xe "Quái thú" quen thuộc gắn liền với mỗi chuyến đi của các nhà lãnh đạo Mỹ.

Đoàn xe tháp tùng Tổng thống Biden công du Anh

Tổng thống Mỹ Joe Biden không sử dụng siêu xe "Quái thú" trong chuyến công du Anh (Ảnh: Dailymail).

Khi màn đêm buông xuống, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã diễu qua các con đường ở thành phố ven biển Cornwall (Anh), đánh dấu chặng đầu tiên trong chuyến công du châu Âu kéo dài 8 ngày.

Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đoàn xe gồm 17 chiếc trong đó có một chiếc limousine chống đạn, một xe gây nhiễu sóng, một xe cứu thương và các xe chở mật vụ Mỹ.

Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden di chuyển đến khách sạn ở Cornwall bằng ô tô thay vì trực thăng Marine One do thời tiết xấu. Tuy nhiên, trong đoàn xe không có sự xuất hiện của siêu xe "Quái thú" (The Beast) nổi tiếng vốn phục vụ các đời tổng thống Mỹ. Thay vào đó, hai chủ nhân Nhà Trắng sử dụng một xe thể thao đa dụng (SUV) bọc thép. Đây cũng là xe mà cựu Tổng thống Donald Trump từng sử dụng khi tới Pháp dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2017.

Mật vụ Mỹ cho rằng, xe "Quái thú" không phù hợp với địa hình đường sá ở Cornwall. Các tuyến đường ở Cornwall khá hẹp nên với một chiếc xe như "Quái thú" sẽ không thể linh hoạt trong trường hợp khẩn cấp. Năm 2009, khi cựu Tổng thống Barack Obama thăm Anh, chiếc xe này cũng từng phải chật vật quay đầu ở cung đường hẹp trước Dinh thủ tướng Anh.

Chiếc xe Quái thú được cho là không phù hợp với địa hình ở Cornwall, Anh (Ảnh: Getty).

Xe "Quái thú" là một chiếc Cadillac dài 5,5 m có sức chứa 7 người. Xe nặng khoảng 8 tấn, vỏ xe được làm từ thép không gỉ, nhôm, titan và gốm gia cố cùng các loại giáp chống đạn xuyên giáp cực dày. Cửa sổ được bọc bằng kính chống đạn, có thể chống chịu được đạn xuyên xe bọc sắt. Cửa ra vào được thiết kế chống lại các mục đích tấn công bằng lực hoặc sinh hóa. Phần mui xe được trang bị ống phun hơi cay, camera nhìn xuyên đêm.

Nội thất xe "Quái thú" khép kín hoàn toàn, để bảo vệ tổng thống trước mọi cuộc tấn công sinh hóa học. Các vũ khí khác, nguồn cung cấp khí oxy và bình tích trữ nhóm máu của tổng thống cũng được trang bị ở trên xe để chống vũ khí hóa học.

Cornwall là nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo nhóm G7 (gồm các nước Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Italia, Nhật Bản và Canada) từ ngày 11-13/6. Tại đây, lãnh đạo các nền kinh tế lớn sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề nóng trong đó có đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, các mối đe dọa an ninh và hợp tác kinh tế, thương mại.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Biden đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Thủ tướng Johnson đã ca ngợi cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Mỹ, gọi đây là một "luồng sinh khí mới".

Minh Phương

Theo Dailymail