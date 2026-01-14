Lý do tỷ lệ Ukraine đánh chặn tên lửa Nga sụt giảm mạnh

Một tổ hợp phòng không của Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Tỷ lệ đánh chặn tên lửa Nga của Ukraine đã giảm trong 2 tuần đầu năm 2026, khi Moscow tiếp tục chiến dịch tập kích kéo dài nhiều tháng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo dữ liệu của Không quân Ukraine, lực lượng này đã bắn hạ 26 trong tổng số 73 tên lửa do Nga phóng trong 2 tuần đầu tháng 1, tương đương tỷ lệ đánh chặn thành công 36%. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình hằng tháng kể từ tháng 10/2022 là 60%.

Trong một đợt tấn công ban đêm nhắm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine trong các ngày 12-13/1, Ukraine chỉ bắn hạ được 2 trong số 18 tên lửa đạn đạo mà Nga phóng đi.

Trong 2 tuần đầu năm nay, Nga đã phóng tổng cộng 1.852 UAV vào Ukraine, trong đó 83% đã bị đánh chặn.

Con số này phản ánh thực trạng về kho vũ khí của Ukraine khi Moscow tập kích hiệp đồng vũ khí gồm UAV, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình nhằm vào các công trình thiết yếu của đối phương.

Để đối phó với các cuộc tấn công này, Ukraine sử dụng nhiều tầng phòng thủ, bao gồm các hệ thống chống tên lửa, UAV đánh chặn, các đơn vị phòng thủ cơ động, xe bán tải gắn súng máy, cũng như sử dụng tiêm kích và trực thăng để bắn hạ tên lửa và UAV.

Tuy nhiên, việc phòng thủ trước tên lửa phụ thuộc vào các loại đạn đánh chặn mà Kiev đang rất khan hiếm, trong đó có tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất dành cho các tổ hợp Patriot. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm năng lực phòng không.

“Chúng tôi không có đủ tên lửa và radar để hoàn thành nhiệm vụ. Radar của chúng tôi đang bị đánh trúng gần như mỗi ngày", một trung tá có biệt danh “Free”, đang phục vụ trong Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông của Ukraine, nói với báo chí.

Thiếu tên lửa đánh chặn là nguyên nhân chính khiến các nỗ lực phòng thủ của Ukraine gặp thách thức. Trong khi Ukraine có thể tự chủ được UAV đánh chặn để ngăn UAV của Nga, thì họ chưa sản xuất được tên lửa đánh chặn cho các lá chắn mà phương Tây cung cấp.

"Nút thắt" này khiến cho Ukraine gặp khó khăn để ngăn cản các trận không kích lớn của Nga khi kho tên lửa đánh chặn ngày càng cạn kiệt.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), Đại tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết ngày 13/1 ông đã có cuộc điện đàm với Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, Đại tướng Christopher Donahue.

Ông Syrskyi cho biết đã thông báo với Tướng Donahue về tình hình trên tiền tuyến, vốn vẫn hết sức khó khăn.

“Đồng thời, đối thủ đang tiến hành các đòn tấn công tên lửa và không kích quy mô lớn vào hậu phương của chúng tôi", ông thừa nhận.

Theo ông, kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Nga đã phóng hơn 13.300 tên lửa và trên 142.300 UAV vào lãnh thổ Ukraine.

Ông Syrskyi nhấn mạnh rằng trong bối cảnh đó, ưu tiên hàng đầu của Ukraine vẫn là tăng cường “lá chắn trên không”, bao gồm việc tiếp nhận thêm các hệ thống tên lửa phòng không mặt đất và đạn dược cho các hệ thống này.

Ông cũng cho biết đã nêu ra các nhu cầu cấp thiết khác của quân đội Ukraine.

“Tôi nhấn mạnh rằng trong điều kiện hiện nay, việc đạt được một lệnh ngừng bắn bền vững tại Ukraine chỉ có thể thực hiện được nếu các đối tác phương Tây của chúng tôi gia tăng sức ép tổng hợp đối với đối thủ”, ông Syrskyi nói.