Chính phủ Mỹ muốn mua cổ phần trong các tập đoàn quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lockheed Martin Marillyn Hewson và Giám đốc kiêm phi công thử nghiệm trưởng Alan Norman trước một chiếc tiêm kích F-35 năm 2018 (Ảnh: Politico).

"Chúng tôi đang cân nhắc điều đó”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hôm 26/8 khi được hỏi liệu chính quyền có đang xem xét mua cổ phần tại các nhà thầu như Lockheed Martin, Boeing hay Palantir Technologies hay không.

Ông nói thêm: "Có rất nhiều cuộc thảo luận cần phải tiến hành về cách chúng ta tài trợ cho việc mua sắm vũ khí. Đang có một cuộc thảo luận lớn về quốc phòng. Lockheed Martin thu tới 97% doanh thu từ chính phủ Mỹ. Họ về cơ bản là một cánh tay nối dài của chính phủ Mỹ”.

Ông Lutnick cho biết các công ty cần sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang thì phải sẵn sàng làm việc với Tổng thống Trump.

"Nếu một công ty đến gặp chính phủ Mỹ và nói: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các ngài, chúng tôi muốn thay đổi mọi thứ”. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi giữa giám đốc điều hành và Tổng thống Mỹ về việc liệu ông ấy có lắng nghe họ và thay đổi luật lệ hay không", ông Lutnick bình luận.

"Nếu chúng ta đang bổ sung giá trị cơ bản cho doanh nghiệp của các bạn, tôi nghĩ việc Tổng thống Donald Trump cân nhắc đến lợi ích của người dân Mỹ là điều công bằng", ông Lutnick nói thêm.

Cổ phiếu Lockheed Martin đã tăng 1,6% sau phát biểu trên. Cổ phiếu Boeing tăng 2,8%, còn Palantir sau khi giảm nhẹ khoảng 1% ban đầu đã đảo chiều, tăng 1,4%.

Lockheed Martin cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Trump và chính quyền của ông để củng cố nền quốc phòng quốc gia”.

Boeing từ chối bình luận, trong khi Palantir không phản hồi yêu cầu bình luận.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố việc nắm gần 10% cổ phần tại hãng sản xuất chip Intel. Trước đó, chính phủ Mỹ cũng can thiệp để hoàn tất thương vụ Nhật Bản mua lại U.S. Steel vào tháng 6.

Chính phủ Mỹ cũng đã mua cổ phần tại công ty đất hiếm MP Materials và làm trung gian cho một thỏa thuận với các hãng sản xuất chip Nvidia và AMD, qua đó chính phủ Mỹ thu 15% doanh thu từ các sản phẩm bán sang Trung Quốc vốn trước đó bị cấm.

Đầu tuần này, ông Trump cho biết ông muốn tăng thêm các khoản đầu tư của chính phủ Mỹ vào những công ty trong nước đang hoạt động tốt, mặc dù các nhà phê bình cảnh báo rằng vai trò như vậy của chính phủ có thể hạn chế chiến lược doanh nghiệp, giảm sự linh hoạt thị trường, và đặt ra câu hỏi về tác động đối với người tiêu dùng.