Lý do khiến tên lửa Israel không thể đánh chặn khi nhắm vào Hamas ở Qatar

Khói bốc lên ở Doha, Qatar hôm 9/9 sau cuộc tập kích của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas (Ảnh: WSJ).

Trong một vụ tập kích chưa từng có, hôm 9/9, Israel đã phóng tên lửa vào trụ sở của Hamas ở thủ đô Doha, Qatar, khiến 6 người thiệt mạng.

Quân đội Israel đã khai hỏa theo một hướng có lẽ không nằm trong dự đoán của Qatar hay Mỹ, nước có sở chỉ huy tiền phương ở Trung Đông đặt tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.

Ngay cả khi những nước đó biết trước, các chuyên gia cho rằng các tổ hợp tên lửa Patriot ở Qatar có lẽ không thể đánh chặn những tên lửa bay qua không gian với tốc độ gấp nhiều lần vận tốc âm thanh.

“Chúng ta có lẽ đang nói về vài phút từ lúc phóng đến lúc trúng, nên thời gian là rất ngắn. Ngay cả khi các tổ hợp Patriot phát hiện được, việc đánh chặn lúc đó sẽ là may rủi”, Sidharth Kaushal, chuyên gia về tên lửa và nghiên cứu viên cấp cao tại viện tư vấn Royal United Services Institute ở London, nhận định.

Israel có thể đã phóng tên lửa từ Biển Đỏ nhắm vào thủ lĩnh Hamas ở Doha, Qatar (Ảnh: WSJ).

Chiến dịch tấn công của Israel dựa vào các máy bay chiến đấu phóng tên lửa tầm xa, tránh không phận các nước Ả Rập và giữ bí mật với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến những phút cuối cùng.

Cụ thể các tiêm kích Israel, gồm 8 tiêm kích F-15 và 4 tiêm kích F-35 đã bay tới Biển Đỏ. Từ đó, một số máy bay đã phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào Doha khi các thủ lĩnh Hamas tụ họp tại Qatar để xem xét một đề xuất ngừng bắn ở Gaza.

Một quan chức quốc phòng Mỹ khác cho biết, vụ tấn công của Israel là một vụ “tấn công ngoài đường chân trời” từ bên ngoài không phận Qatar. Quân đội Mỹ thường dùng thuật ngữ này để mô tả các cuộc không kích thực hiện từ khoảng cách rất xa.

Việc sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không đã trở nên phổ biến trong cuộc xung đột ở Ukraine khi Nga tìm cách bảo vệ máy bay của họ khỏi hệ thống phòng không Ukraine. Trung Quốc cũng giới thiệu một loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng hồi đầu tháng này.

Israel có một số biến thể tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, đã được biết tới sau khi các tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ năm ngoái. Chúng bao gồm Golden Horizon và IS02 Rocks, mà các tài liệu tình báo gợi ý Israel có thể sử dụng để nhắm vào Iran.

Israel đã tiến hành một cuộc chiến 12 ngày nhằm vào Iran hồi tháng 6, bao gồm việc sử dụng các vũ khí cho phép máy bay phóng tên lửa vào mục tiêu từ ngoài không phận của một nước. Dựa trên mảnh vỡ tên lửa sau đó được tìm thấy ở Iraq, giới chuyên gia cho rằng, các vũ khí được sử dụng gồm tên lửa đạn đạo phóng từ trên không.

Jeffrey Lewis, chuyên gia về tên lửa tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, nhận định những tên lửa Israel dùng ở Doha có thể là Golden Horizon hoặc một biến thể của Sparrow của Israel.

Sparrow có phiên bản với đầu nổ giả, điều này có thể lý giải thiệt hại hạn chế và việc một trạm xăng sát khu vực bị đánh không phát nổ. Nó có tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km. Việc phóng từ Biển Đỏ tới mục tiêu có thể dài tới 1.700 km.

“Ngay cả đầu nổ vô hiệu hóa cũng sẽ va đập với lực rất lớn, tương đương khoảng vài trăm kg TNT”, ông Lewis nói.