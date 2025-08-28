Hoàn lưu bão Kajiki gây lũ lụt, lở đất tại 12 tỉnh của Thái Lan

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau lũ ở Chiang Mai (Ảnh: Bangkok Post).

Cơ quan phòng chống thảm họa Thái Lan ngày 28/8 cho biết, hoàn lưu bão Kajiki mang theo mưa lớn đã gây lũ lụt và lở đất, ảnh hưởng tới 12 tỉnh ở miền Bắc và Đông Bắc nước này, trong đó có Chiang Mai, Chiang Rai và Mae Hong Son.

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng, gồm 3 người ở Chiang Mai và một người ở Mae Hong Son, trong khi 7 người khác vẫn mất tích.

Tại Chiang Mai, còn có 15 người bị thương, trong khi 5 người khác bị chôn vùi trong các vụ lở đất và 2 người bị nước lũ cuốn trôi.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, tính đến sáng nay 28/8, tình trạng ngập lụt vẫn tiếp diễn tại 8 tỉnh, khiến gần 6.000 người trong 1.600 hộ gia đình vẫn bị ảnh hưởng.

Phó Tổng cục trưởng Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan Saharat Wongsakulwiwat cho biết mưa lớn kéo dài là do hoàn lưu áp thấp sau bão Kajiki, gây ra. Đây là lần thứ hai trong năm nay miền Bắc Thái Lan bị tàn phá bởi hoàn lưu bão.

Hoàn lưu bão Kajiki gây lũ lụt, sạt lở ở miền Bắc Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post).

Lực lượng cứu hộ đang tiến hành dọn dẹp đất đá từ vụ sạt lở để mở lại các tuyến đường và chuẩn bị cho các hoạt động khắc phục khác, bao gồm sửa chữa những ngôi nhà bị hư hại. Hoạt động này diễn ra từ đêm 27/8 trong điều kiện mưa dai dẳng. Chỉ đến sáng nay, mưa mới giảm.

Quân đội Thái Lan đã lắp đặt cầu để khôi phục đường vào một số ngôi làng từng bị cô lập.