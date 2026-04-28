Lỗ hổng lớn của hàng rào bảo vệ Tổng thống Trump trong vụ nổ súng

Tổng thống Donald Trump được hộ tống rời khỏi phòng tiệc vào tối 25/4 (Ảnh: Reuters).

Giới chức thực thi pháp luật Mỹ đang rà soát lại các biện pháp an ninh sau vụ nổ súng gần nơi tổ chức tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào cuối tuần qua. Câu hỏi được đặt ra là bằng cách nào, nghi phạm có thể tiếp cận gần một sự kiện, nơi có Tổng thống Donald Trump, các thành viên nội các và các nghị sĩ tham dự, đến như vậy?

2 cựu mật vụ và 3 quan chức Mỹ cấp cao nhận định với Reuters rằng, các mật vụ liên bang đã thực hiện đúng quy trình bảo vệ Tổng thống, ngăn chặn tay súng trước khi hắn đến tầng hầm của khách sạn Washington Hilton, nơi Tổng thống Trump đang có mặt để dự tiệc.

Tuy nhiên, việc các khách mời tham dự buổi tiệc vẫn có thể nghe thấy tiếng súng bắn vào một mật vụ ở bên ngoài phòng tiệc đã cho thấy những lỗ hổng về an ninh. Điều này đặc biệt đáng chú ý, vì sau 2 vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, các biện pháp an ninh cho tổng thống đã được tăng cường.

Tổng thống Trump được sơ tán khỏi phòng tiệc

Theo các cựu mật vụ, bài học lớn nhất từ ​​vụ nổ súng mới nhất là lực lượng an ninh cần phải mở rộng phạm vi bảo vệ xung quanh Tổng thống tại các sự kiện công cộng quy mô lớn, ngay cả khi điều đó gây bất tiện cho công chúng.

Một số quan chức Mỹ lưu ý rằng khu vực an ninh tại các cuộc mít tinh của Tổng thống Trump thường rộng hơn nhiều so với khu vực tổ chức tiệc vào tối 25/4.

Tại buổi tiệc ở khách sạn Washington Hilton, khách mời được yêu cầu đi qua máy dò kim loại trước khi vào phòng tiệc, nhưng thực chất chỉ cần có vé là đã có thể vào bên trong khách sạn. Theo một nguồn tin nắm rõ kế hoạch tổ chức sự kiện, một số người thậm chí sử dụng lại vé của năm ngoái để tìm cách vào dự tiệc.

Các quan chức cho biết nghi phạm đã đi trước một bước. Hắn đã đặt phòng tại khách sạn Washington Hilton vài ngày trước khi buổi tiệc diễn ra. Do là khách lưu trú tại khách sạn, hắn đã né được bước kiểm tra đầu tiên ở phía ngoài khách sạn và dễ dàng qua mặt lực lượng an ninh.

Bill Gage, người từng phục vụ 6 năm trong Đội Phản ứng Tấn công của Mật vụ Mỹ và hiện là giám đốc điều hành của công ty cung cấp dịch vụ an ninh SafeHaven, cho rằng các máy dò kim loại đáng lẽ phải được đặt ra xa hơn để mở rộng vòng an ninh bên ngoài.

Ông Gage cho biết, mật vụ Mỹ "sẽ phải tìm cách tăng cường an ninh cho các khách sạn lớn, điều này có thể gây bất tiện cho khách lưu trú và chính khách sạn này”.

Ông cũng cho rằng, khi tình huống khẩn cấp xảy ra, mật vụ Mỹ cần phối hợp tốt hơn trong việc sơ tán các quan chức cấp cao trong chính quyền, ngoài việc hộ tống tổng thống.

Khi vụ nổ súng xảy ra, các lực lượng thực thi pháp luật, từ Cảnh sát Tư pháp đến Cơ quan An ninh Ngoại giao, đều nhanh chóng tìm cách đưa các khách mời rời khỏi hiện trường. Điều này cho thấy mạng lưới phức tạp của các lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ các nhân vật VIP khác nhau có thể dẫn đến những phản ứng thiếu đồng bộ.

Trong khi Tổng thống Trump được đưa ra khỏi sân khấu chỉ trong vòng hơn 30 giây sau những phát súng cuối cùng, thì phải mất ít nhất 100 giây để Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. rời khỏi phòng và khoảng 150 giây để Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rời đi.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson được hộ tống ra ngoài phòng tiệc khi vụ nổ súng xảy ra (Ảnh: Reuters).

Don Mihalek, một cựu mật vụ cấp cao, người từng làm việc tại các bữa tiệc tối dành cho phóng viên tại khách sạn Washington Hilton, cho biết việc đảm bảo an ninh cho khu vực rộng lớn này từ lâu đã là một thách thức.

"Tôi chắc chắn rằng cơ quan này (mật vụ Mỹ) sẽ phải xem xét lại cách bố trí ở đó, và có lẽ sẽ mở rộng thêm phạm vi an ninh hơn nữa, sau những gì đã xảy ra", Mihalek nói.

Chính ông Trump cũng thừa nhận trong một cuộc họp báo rằng khách sạn Washington Hilton "không phải là một tòa nhà đặc biệt an toàn".

Trong vụ ám sát hụt đầu tiên nhằm vào ông Trump, xảy ra tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, Pennsylvania, vào tháng 7/2024, lực lượng thực thi pháp luật đã bị chỉ trích vì không thiết lập được một vành đai an ninh hiệu quả. Sự thiếu sót đó đã cho phép một tay súng có được tầm nhìn rõ ràng về ông Trump.

Một trong những người chỉ trích công tác an ninh của sự kiện chính là nghi phạm vụ nổ súng. Hắn đã tiết lộ trong một bản viết tay về việc an ninh lỏng lẻo như thế nào.

“Tôi từng nghĩ rằng camera an ninh sẽ xuất hiện ở mọi ngóc ngách, phòng khách sạn sẽ bị nghe lén, mật vụ có vũ trang cứ cách 3m lại có một người, máy dò kim loại khắp nơi. Nhưng những gì tôi thấy là không có gì cả”, nghi phạm cho biết.