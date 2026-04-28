Hành tung của nghi phạm bị buộc tội mưu sát Tổng thống Trump

Tổng thống Trump được sơ tán khi vụ nổ súng xảy ra (Ảnh: CBS).

Truyền thông Mỹ đưa tin, hôm 27/4, nghi phạm Cole Tomas Allen đã ra hầu tòa tại Washington sau vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí hôm 25/4 có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump cùng một số quan chức cấp cao khác của Mỹ.

Allen bị buộc tội mưu sát Tổng thống. Trong trường hợp bị kết án, tội mưu sát ông Trump có thể chịu mức án lên tới tù chung thân.

Ngoài ra, hắn cũng bị buộc tội bạo lực súng đạn và vận chuyển súng cùng đạn dược qua các bang.

Nghi phạm vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc. Allen nói rằng hắn sẽ trả lời trung thực tất cả các câu hỏi và cho biết mình có bằng thạc sĩ về khoa học máy tính.

Thẩm phán liên bang Matthew Sharbaugh đã ra lệnh giam giữ Allen. Ông Sharbaugh đã ấn định một buổi điều trần khác về việc tiếp tục giam giữ Allen vào ngày 30/4 tới.

Luật sư Jeanine Pirro tại Washington cho biết Allen có thể đối mặt với các cáo buộc bổ sung khi cuộc điều tra tiến triển.

Bà Pirro nói thêm rằng Allen bị cáo buộc sở hữu một khẩu súng ngắn bán tự động, một khẩu súng săn và 3 con dao. Bà cho biết nhà chức trách tin rằng những khẩu súng này được mua ở California.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết Allen đã đặt phòng tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tiệc báo chí, từ ngày 6/4. Sau đó, hắn di chuyển bằng tàu hỏa từ nhà riêng gần Los Angeles đến Chicago và đến Washington. Hắn đến thủ đô Washington vào ngày 24/4, một ngày trước bữa tiệc, và nhận phòng tại khách sạn Washington Hilton.

Theo ông Blanche, trong suốt bữa tiệc, Allen đã tiếp cận một chốt kiểm soát an ninh ở tầng sân thượng của khách sạn, phía trên tầng phòng đại tiệc nơi ông Trump đang có mặt một tầng.

“Hắn ta đã chạy qua máy quét từ trường khi đang cầm một khẩu súng dài. Khi hắn làm vậy, các nhân viên Mật vụ Mỹ tại chốt kiểm soát đã nghe thấy một tiếng súng lớn”, ông Blanche nói.

“Một sĩ quan Mật vụ đã bị bắn vào ngực, nhưng nhờ mặc áo giáp chống đạn nên đã thoát chết. Sĩ quan này dù bị trúng đạn đã bắn trả 5 phát về phía Allen. Allen không bị trúng đạn nhưng đã ngã xuống đất và nhanh chóng bị bắt giữ”, ông cho biết thêm.

Vụ nổ súng được coi là âm mưu ám sát thứ ba nhắm vào ông Trump kể từ năm 2024. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng ông Trump không coi vụ việc này là một thất bại về an ninh.

“Bạn thấy một kẻ thủ ác đã cố gắng phá vỡ hàng rào an ninh do Mật vụ thiết lập, hắn đã chạy nhanh nhất có thể và ngay lập tức bị vô hiệu hóa chỉ vài khoảnh khắc sau đó”, bà Leavitt khẳng định.

Bà Leavitt cho biết trước bữa tiệc đã có những cuộc thảo luận về việc chỉ định một người sống sót được định sẵn, “nhưng có một vài thành viên nội các nằm trong danh sách kế vị tổng thống đã không tham dự vì nhiều lý do cá nhân khác nhau”. Do vậy, việc chỉ định người sống sót là không cần thiết.