Lầu Năm Góc nhận quà ẩn danh 130 triệu USD giữa lúc chính phủ đóng cửa

Trụ sở Lầu Năm Góc ở Mỹ (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) Sean Parnell ngày 24/10 cho biết họ đã tiếp nhận khoản quyên góp ẩn danh trị giá 130 triệu USD theo quy định về “thẩm quyền tiếp nhận quà tặng chung”.

“Khoản quyên góp được thực hiện với điều kiện chỉ dùng để bù đắp chi phí trả lương và phúc lợi cho quân nhân. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ này, đặc biệt là sau khi đảng Dân chủ quyết định giữ lại tiền lương của binh sĩ”, ông Parnell nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã tiết lộ về khoản quyên góp này trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 23/10, cho biết một “người yêu nước” và “bạn thân của tôi”, người không muốn nêu tên, đã liên hệ để đóng góp cho quân đội trong bối cảnh thiếu hụt ngân sách do việc chính phủ đóng cửa tạm thời.

“Ông ấy gọi cho chúng tôi hôm trước và nói “Tôi muốn đóng góp cho bất kỳ khoản thiếu hụt nào mà các ông gặp phải vì chính phủ đóng cửa do đảng Dân chủ gây ra. Tôi muốn đóng góp cá nhân cho quân đội, vì tôi yêu quân đội và yêu đất nước”… Và hôm nay, ông ấy đã gửi cho chúng tôi một tấm séc trị giá 130 triệu USD”, Tổng thống Trump nói.

Tuy nhiên, khoản 130 triệu USD này chỉ như “muối bỏ bể” so với chi phí khổng lồ mà chính phủ Mỹ phải chi mỗi 2 tuần để trả lương và trợ cấp cho quân nhân.

Theo Todd Harrison, chuyên gia cấp cao của Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp của binh sĩ lên tới khoảng 6,5 tỷ USD mỗi chu kỳ trả lương.

Hôm 23/10, Thượng viện Mỹ đã không thông qua dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất nhằm trả lương cho binh sĩ đang làm nhiệm vụ và các nhân viên liên bang thuộc nhóm thiết yếu trong thời gian chính phủ đóng cửa. Đảng Dân chủ đề xuất một dự luật thay thế để trả lương cho toàn bộ công chức liên bang bị ảnh hưởng, nhưng nỗ lực đó cũng thất bại.

Khi cuộc khủng hoảng ngân sách vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nguồn tiền 6,37 tỷ USD còn thiếu để chi trả cho quân đội trong kỳ trả lương tiếp theo vẫn chưa rõ sẽ được lấy từ đâu.

Hôm 11/10, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth sử dụng 8 tỷ USD từ quỹ nghiên cứu và phát triển chưa giải ngân của Lầu Năm Góc để tạm thời chi trả lương cho binh sĩ vào giữa tháng 10.